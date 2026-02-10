El Gobierno nacional dictó este martes la conciliación obligatoria y dejó sin efecto el paro de colectivos a nivel nacional que había sido anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este miércoles, en la antesala del debate por la reforma laboral en el Congreso.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano y comenzará a regir desde las 00:00 del miércoles por un plazo de 15 días, período durante el cual las partes deberán garantizar la normal prestación del servicio de transporte público mientras continúan las negociaciones.

El conflicto salarial que derivó en la medida

Desde la UTA habían advertido que las cámaras empresariales del sector no estaban cumpliendo el acuerdo paritario firmado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al argumentar falta de recursos.

En ese marco, el gremio había anticipado que, de no respetarse el acuerdo salarial, el 11 de febrero se llevaría adelante una medida de fuerza que incluiría a todas las provincias del interior del país.

El paro previsto amenazaba con elevar la conflictividad social en un contexto sensible, marcado por el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Qué establece la conciliación obligatoria

A través de una resolución oficial, el Ministerio de Capital Humano intimó a la UTA a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar el servicio de transporte y a abstenerse de implementar nuevas protestas durante el período de conciliación.

Además, la cartera que conduce Sandra Pettovello convocó a las partes a retomar el diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos salariales y garantice la continuidad de un servicio considerado esencial.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva, en resguardo de la continuidad de los servicios esenciales y la protección del interés público en todo el país”, señalaron desde el organismo.

Antecedentes y posiciones enfrentadas

Cabe recordar que a fines de enero ya se había desactivado una amenaza de paro en el AMBA, luego de un acuerdo alcanzado en la Secretaría de Trabajo que estableció aumentos salariales del 4%, distribuidos en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo.

Pese a ese entendimiento, desde la UTA sostienen que los salarios continúan perdiendo frente a la inflación. El secretario gremial del sindicato rechazó que la medida de fuerza sea “extorsiva” y apuntó contra el presidente Javier Milei y las cámaras empresariales.

“No es un paro extorsivo, es una respuesta a salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes. No se puede usar una inflación del 1% para negociar paritarias”, afirmó el dirigente sindical.

Desde el sector empresario, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, reconoció la legitimidad del reclamo, pero advirtió que los ingresos del sector permanecen congelados desde hace nueve meses.

“Hubo aumentos de tarifas para reducir subsidios, no para mejorar los ingresos empresariales. El Estado fija el precio del servicio y no contempla los ajustes paritarios”, explicó.