Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas para este miércoles desde las 13 horas en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno nacional llevará al Congreso, en una jornada que estará marcada por un fuerte clima de tensión social y sindical.

La medida fue confirmada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y se enmarca en la movilización convocada por la CGT, que se espera sea multitudinaria. Según indicaron, cada sindicato definirá la modalidad del cese, con posibles parates totales en algunos sectores, aunque se garantizarán servicios mínimos para permitir el traslado de quienes deseen asistir a la protesta.

La información fue difundida por el portal especializado Infogremiales, que consignó las declaraciones del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, quien explicó que la decisión apunta a facilitar la participación de los trabajadores en la movilización frente al Congreso.

“Los gremios se van a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo, como en el sector marítimo y portuario, como en los subterráneos”, sostuvo Schmid.

Qué implica el cese de tareas

El dirigente sindical aclaró que no se trata de un paro general, sino de una medida flexible que permita compatibilizar la protesta con la prestación parcial del servicio, especialmente en el área metropolitana.

“En ningún momento hablamos de un paro general. Sí de un cese de tareas para garantizar que la mayor cantidad de compañeros puedan asistir a la movilización”, explicó.

En ese sentido, señaló que cada sindicato definirá la duración del cese: algunos gremios podrían parar dos horas, otros tres o cuatro, con el objetivo de asegurar una fuerte presencia en las calles sin bloquear completamente el transporte.

“De esa manera vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional”, remarcó.

El rechazo a la reforma laboral

Schmid fue especialmente crítico del proyecto impulsado por el Ejecutivo y aseguró que la reforma tiene un carácter regresivo para los derechos de los trabajadores.

“Estamos convencidos de que esta reforma es absolutamente regresiva, ataca derechos constitucionales, viola acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y favorece decididamente al sector empresarial”, afirmó.

El anuncio del cese de tareas del transporte se suma a una jornada que ya estaba marcada por expectativa política, protestas sindicales y movilizaciones sociales, en el marco del debate parlamentario de una de las iniciativas más sensibles del Gobierno.

La situación genera incertidumbre sobre el funcionamiento del transporte durante la tarde del miércoles, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque desde los gremios adelantaron que se buscará evitar un colapso total del servicio.