Luego de la intervención plena del Banco Central en el marco de la fuerte escalada del dólar, Luis Caputo aseveró que el organismo seguirá vendiendo divisas en el mercado para evitar sobresaltos y defendió el esquema de bandas cambiarias.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que tanto los dólares del BCRA, como los que hemos comprado, sirvan para defender ese techo. Hay suficientes dólares para todos y no va a haber ningún cambio”, contó el Ministro en streaming.

Desde espacios opositores cargaron contra Caputo, y lo acusaron de tratar de mantener el dólar planchado sacrificando divisas del Banco Central y, de esa manera, beneficiar a su entorno. Itai Hagman, economista y candidato de Fuerza Patria, utilizó una frase de Karl Marx para cuestionar al Ministro: “Dicen que la historia se repite primero como farsa y después como tragedia. Con Toto Caputo son ambas a la vez (en alusión a su intervención en el Gobierno de Mauricio Macri)”.

También en redes reflotaron un viejo tuit de Milei, donde se oponía precisamente a lo que hoy día mantiene desde Casa Rosada. Máximo Kirchner en Instagram impulsó esa publicación de 2018, donde el libertario criticaba el endeudamiento y la acción de Cambiemos de responsabilizar al kirchnerismo por la volatilidad cambiaria.

