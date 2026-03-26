Desde ahora la tarjeta SUBE es gratuita para personas con discapacidad, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni gestiones adicionales.

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La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y comenzó a aplicarse de forma automática en todo el país, un alivio económico directo para miles de familias en medio de los sostenidos aumentos de la tarifa.

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El beneficio está dirigido exclusivamente a personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, documento que actualmente ya garantiza el acceso sin costo al transporte público en todo el país.

A partir de la resolución 415/2026 del Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Discapacidad quedó autorizada a coordinar directamente con la Secretaría de Transporte y con Nación Servicios S.A., la empresa que administra el sistema SUBE.

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Es así que quienes cumplan con el requisito de poseer el CUD podrán viajar gratis en el transporte público utilizando su SUBE, sin cupos ni límite de viajes. El cambio a modificar que las personas deben exhibir el certificado al subir a colectivos, trenes o subtes. Con la nueva implementación, la gratuidad quedaría cargada automáticamente en la tarjeta SUBE, replicando el funcionamiento del boleto estudiantil.

El acceso es automático, ya que el sistema cruza los datos oficiales entre los organismos del Estado. Esto elimina la necesidad de presentar formularios, sacar turnos o realizar validaciones presenciales.

Gracias a esta integración tecnológica:

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