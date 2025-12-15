El Gobierno nacional lanzó este lunes una licitación para concesionar Tecnópolis, el parque temático ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López. La iniciativa apunta a otorgar la gestión del predio a inversores privados bajo un esquema de administración público-privada, con un contrato de 25 años.

Según precisaron fuentes oficiales, el concesionario que resulte adjudicado podrá ejercer el uso y la explotación del inmueble, que cuenta con una superficie total de 509.759,79 metros cuadrados, por un plazo de 300 meses, prorrogables por un año. El proceso se llevará adelante a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo titular del predio.

La decisión fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que Tecnópolis “históricamente fue deficitario bajo la administración kirchnerista” y remarcó que, con este nuevo esquema, “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”. La medida quedó formalizada con la publicación de la Resolución 98/2025 en el Boletín Oficial.

Actualmente, el predio es administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación, encargada del mantenimiento y de la organización de las actividades. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que Tecnópolis presentaba “una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”, con una deuda superior a los $4.813 millones y equipamiento faltante por otros $554 millones, situación que motivó incluso una denuncia judicial en trámite.

Desde el inicio de la gestión libertaria, el Ejecutivo avanzó con un plan de reducción de personal que recortó la planta en más de un 30%, pasando de 333 a 198 empleados. De acuerdo con datos oficiales, estas medidas y la implementación de un esquema mixto de administración permitieron recaudar $600 millones durante 2024 y $2.429 millones en 2025, con una proyección de $2.749 millones al cierre del año

Para la licitación, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones y la contratación de un seguro contra incendios por $60.000 millones, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal.

El pliego establece que el predio deberá conservar su uso para actividades recreativas, culturales, educativas y de integración comunitaria, además de talleres, deportes no competitivos y propuestas de esparcimiento, incorporando inversiones privadas para garantizar su funcionamiento durante todo el año. El adjudicatario asumirá el control del lugar a partir del 1 de julio de 2026 y deberá respetar los acuerdos de programación público-privados ya comprometidos para el resto del año.

El procedimiento licitatorio se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR. Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida “consolida un cambio cultural” hacia un Estado más eficiente, que deja de financiar estructuras deficitarias y promueve la inversión privada sin perder el carácter público del espacio.

La decisión fue celebrada por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien expresó su respaldo al Gobierno nacional a través de sus redes sociales.

Gran noticia! Desde @VivamosVL acompañamos al Gobierno nacional en esta medida 👌🏻 https://t.co/xnwYGf4F39 — Sole Martinez (@soledadmartinez) December 14, 2025

Tecnópolis fue inaugurado en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Durante la gestión de Mauricio Macri permaneció cerrado por más de un año y luego reabrió con una agenda renovada. Con la llegada de Javier Milei, el predio continuó funcionando con eventos públicos y privados, espectáculos musicales y actividades culturales.