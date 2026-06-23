La oposición no alcanzó el quórum en la Cámara de Diputados este martes en la sesión especial que había convocado para tratar los proyectos que planteaban la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Sólo 117 legisladores habían ocupado sus bancas, una docena menos del mínimo requerido. En las horas previas, una movida del oficialismo con aliados se concretó para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30 con el fin de tratar los mismos expedientes vinculados al jefe de Gabinete.

Entre los presentes, estuvieron los de Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi.

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En cambio, se ausentaron la mayoría de Provincias Unidas, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, entre otras bancadas provinciales.

Al momento de las expresiones en minoría, Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, sostuvo:

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“Evidentemente parece que no alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrive, no alcanzaron los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos a varios diputados y diputadas que no están acá. Acá hay una complicidad muy clara”

“Fuimos de los primeros en presentar la moción de censura, no solamente por todas las irregularidades, por lo que Adorni confesó que él no declaró miles y miles de dólares. Lo dijo en la televisión. Le mintió al pueblo argentino, le mintió al Parlamento, le mintió a todo el mundo y después fue y dijo que en realidad no había declarado.

Pablo Juliano, de UCR - Provincias Unidas, señaló:

Acá también hay otros radicales que sí estamos dando quórum para ponerle punto final a la corrupción en la semana en la que también se conocen cajones pornográficos llenos de dólares.

Ustedes, que creen que pueden hacerle pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema. La sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente: que es un corrupto, que le mintió a la gente, que nos mintió al Congreso, que le mintió al país y que no está en ningunas condiciones

Marcela Pagano, de Coherencia, dijo:

No hay justificación para las ausencias de hoy, porque son los mismos que después, en los medios de comunicación, se venden como opositores o como garantes de la República, y hoy niegan que este Congreso pueda sesionar para justamente hacer lo que hay que hacer: votar si el jefe de Gabinete tiene o no la confianza política de este pleno para seguir utilizando lo que tiene bajo su mando.

Los que no están sentados acá, que quede claro y asentado en la versión taquigráfica, son quienes avalan y son cómplices de la corrupción. Y no había nada que discutir en ninguna comisión. Ese es el Congreso que le están dando a la sociedad los que no vinieron hoy.

Vamos a volver a insistir. Y si no es hoy, será mañana o será la semana que viene. También vamos a insistir quienes vamos a la Justicia. Pero el mecanismo parlamentario se dirimía hoy. Y acá está la respuesta: la mitad de los que no quieren, la mitad de los cómplices de la corrupción, y la otra mitad, prácticamente, los que sí queremos que se haga justicia y haya transparencia en los gobiernos.