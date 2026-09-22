El Gobierno confirmó que decretará feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

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En tanto, indicaron que también habrá feriado el 10 y 11 de noviembre pero solo limitado a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia.

Así lo confirmó la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras una reunión en la que participaron autoridades nacionales y de la Iglesia argentina.

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Vayan y anuncien: continuamos preparando la visita del Papa León XIV a la Argentina.



Hoy, junto a Karina Milei, monseñor Marcelo Colombo, monseñor Jorge García Cuerva y los ministros de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, nos… pic.twitter.com/8OSuoCf8eg — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 22, 2026

El Vaticano confirmó este lunes la agenda oficial del papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El cronograma incluye dos actividades en territorio bonaerense: una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, y una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

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La agenda del Papa en Argentina, día por día

Domingo 8 de noviembre

León XIV llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Tras la recepción oficial, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

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A las 17:20 será recibido en la Casa Rosada y, media hora después, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30 participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

A las 9:15, León XIV llegará a Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y de una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

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La jornada finalizará con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y una cena con los obispos.

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba, donde a las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55 emprenderá el regreso a Buenos Aires y, por la noche, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

En su última jornada en el país, León XIV visitará a las 8:00 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10:00 llegará a Luján, donde celebrará la misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial será a las 13:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá rumbo a Lima.

La visita de León XIV tendrá así una importante presencia en la provincia de Buenos Aires, con actividades tanto en el conurbano, a través de su paso por Claypole, como en Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.