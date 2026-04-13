La crisis del transporte en el AMBA fue uno de los ejes más calientes en la habitual conferencia de los lunes de Carlos Bianco, con críticas directas al gobierno de Javier Milei. Esta mañana, el ministro de Gobierno bonaerense describió un panorama crítico: frecuencias recortadas hasta un 40%, largas filas y usuarios afectados en su rutina diaria.

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“Hemos visto las colas, el mal humor genuino de los usuarios. Llegan tarde al trabajo, pierden el presentismo, llegan tarde a estudiar”, enumeró. Para la Provincia, el origen del problema es claro: “Son las políticas que tomó el gobierno nacional desde que llegó”.

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Bianco detalló una serie de decisiones que, según su mirada, desfinanciaron el sistema, como la eliminación del fondo de compensación al transporte, la quita de beneficios de la Red SUBE y el aumento del boleto en más del 1000%.

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“Decían que con el aumento de tarifas se iban a terminar los problemas. Bueno, parece que no: estamos peor que antes”, disparó. Además, sumó el impacto reciente del aumento del combustible: “Aumentaron más del 20% y eso pega directo en la rentabilidad de las empresas”.

En ese marco, apuntó contra la falta de intervención estatal: “El gobierno nacional no hace nada. Se borra, mira para otro lado”.

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También denunció deudas concretas, como $46.000 millones por el atributo social y cerca de $5 billones acumulados por subsidios no transferidos, y sostuvo: “Le pedimos sencillamente que pague lo que debe”.

Mientras tanto, desde la Provincia remarcan que continúan al día con sus compromisos y destinan unos $65.000 millones mensuales al sistema. “Las consecuencias las pagan las empresas, los trabajadores y los usuarios. El gobierno nacional ni cargo se hace”, cerró.