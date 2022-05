"La inflación de abril no viene bien. No esperamos una baja pronunciada", dijo el Ministro de Producción Matías Kulfas, anticipándose a una cifra elevada que el Indec dará a conocer esta semana.

En este marco, el Gobierno parece no querer manejar la suba de precios, ya que no aplica medidas en ese sentido, en sintonía con todas las lógicas de Alberto Fernández, que no se saben muy bien a qué apuntan.

Se prevé que la inflación de abril esté en el orden del 6%, llevando al primer cuatrimestre del 2022 a más del 22% de inflación.

El escenario es aún peor si se toma la suba en alimentos, que siempre tiene cifras superiores a la inflación en general.

Según algunas estimaciones privadas, el aumento de precios de este año será mayor al 65%.