El Gobierno nacional volvió a intervenir OSPRERA, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, una entidad clave para miles de trabajadores del campo en la provincia de Buenos Aires.

La decisión se formalizó este miércoles a través del decreto 127/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que la Cámara Federal revocara el fallo de primera instancia que había restituido la conducción al secretario general de la UATRE, José Voytenco.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo designó al doctor César Augusto Lococo como administrador provisorio por un plazo de 180 días. Durante ese período deberá hacerse cargo de la administración y avanzar en la normalización de la obra social.

Qué es OSPRERA

OSPRERA es la cobertura médica de los trabajadores rurales y estibadores afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Brinda prestaciones de salud, internaciones, medicamentos y tratamientos a empleados del sector agropecuario y sus familias.

Se trata de una de las obras sociales sindicales más importantes vinculadas al mundo del trabajo rural.

El impacto en la Provincia

La provincia de Buenos Aires concentra una parte central de la actividad agropecuaria del país. En muchos distritos del interior bonaerense, donde el empleo rural es motor económico, OSPRERA es la principal cobertura médica de los trabajadores del sector.

Por eso, cada cambio en su conducción genera atención e incertidumbre entre los afiliados, especialmente en localidades donde las opciones de atención privada son limitadas y la obra social cumple un rol clave en el acceso a la salud.