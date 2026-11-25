El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, protagonizó un gesto político al gobernador Axel Kicillof durante un acto en el Puerto, donde se anunció una obra de dragado del canal de navegación, en el marco de la siempre tensa interna del peronismo.

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Sin hacer menciones explícitas a una eventual candidatura o al proceso electoral del 2027, señaló: “Quiero pedirle a Dios que lo bendiga, que lo deje seguir caminando como lo hace, de una manera recta y mirando al vecino a los ojos, y fundamentalmente que le abra el camino a nuevas responsabilidades que se las merece”.

Durante su intervención, el intendente también reivindicó el acompañamiento de la Provincia frente a las dos catástrofes climáticas que sufrió Bahía Blanca y cuestionó la ausencia del Gobierno nacional. “Cuando algunos nos abandonaron, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo plenamente presente”, afirmó.

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En ese sentido, destacó las inversiones provinciales en infraestructura, agua potable y obras hidráulicas, y aseguró que la ciudad atraviesa el período de mayor obra pública de los últimos 100 años. “Nadie cumplió con Bahía en los últimos 100 años como este señor que está acá”, sostuvo en referencia al gobernador.

El mensaje político llegó en el día que el gobernador Kicillof anunció la inversión para la profundización del calado del estuario de Bahía Blanca, obra que mejorará el sistema portuario y consolidará a la región en torno a la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

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En ese marco, Kicillof afirmó: "Este puerto tiene una proyección de crecimiento muy grande, pero requería una obra de infraestructura muy costosa: hoy estamos aquí para anunciar que, con una inversión que beneficia a todas las partes y alcanza los 200 millones de dólares, vamos a llevar adelante la profundización del calado del estuario”. “Estos trabajos les convienen a la ciudad, a su puerto, a las empresas de logística y a la Provincia: es una obra fundamental para pensar el futuro de Bahía Blanca, de Coronel Rosales y de toda la región”, agregó.

"La Argentina cuenta en Vaca Muerta con la segunda y la cuarta reserva de petróleo y gas no convencional del planeta: la discusión ahora es qué vamos a hacer con esos recursos naturales”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “No se trata de tener recursos ocultos en el subsuelo, sino de pensar para quién van a ser, quién los va a elaborar, dónde se va a generar trabajo y qué sociedad se va a apropiar de esa riqueza: esa sociedad tiene que ser el pueblo argentino”.

La obra contempla incrementar la profundización del calado operativo, pasando de 45 a 51,5 pies, lo que permitirá la carga completa de buques petroleros tipo Suezmax y optimizará la traza en más de 100 kilómetros del canal, mejorando las condiciones de navegación hacia los puertos.

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Además, la iniciativa aprobada por el Directorio del Puerto de Bahía Blanca abarca la construcción de la terminal de Oiltanking para el almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos, que beneficiará también al puerto de Coronel Rosales.