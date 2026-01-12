La Justicia confirmó que el hombre asesinado de seis balazos en un descampado de Florencio Varela es Juan Francisco "El Francés" Viarnes, de 66 años.

En la actualidad, pesaba sobre él un pedido de captura internacional y era recordado por ser el “topo" que, con sus declaraciones, desató el "narcoescándalo" que sacudió a la cúpula de la Policía de Córdoba en 2013.

El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición este sábado por la noche, con seis impactos de bala en la espalda, en el cruce de Paysandú y Holmberg, una zona rural en el límite con Almirante Brown. Al momento del hallazgo, vestía camisa lila, jean y zapatillas deportivas.

Aunque llevaba un puñal entre sus pertenencias, la autopsia confirmó que no llegó a usarlo: murió por un disparo en la aorta, dentro de una ráfaga de seis tiros que recibió a corta distancia.

Según publicó La Voz, Viarnes había llegado a la zona de Berazategui en noviembre pasado, donde utilizó contactos de sus tiempos en prisión para conseguir una dirección falsa y tramitar un registro de conducir. Los testigos que le prestaron el domicilio declararon que el hombre nunca vivió allí, reforzando su perfil de "fantasma" que supo manejarse con credenciales de coronel retirado y otras identidades apócrifas.

En 2013, tras ser detenido por circular con dólares falsos, reveló que operaba como agente encubierto (o "buchón") para la División de Drogas Peligrosas de Córdoba.

Su testimonio llevó a la cárcel a altos jefes policiales y dejó un tendal de sospechas que incluyó la dudosa muerte de uno de los oficiales implicados.

Además, en 2009, detenido en Corrientes, Viarnes fue testigo en el juicio que condenó a los acusados por el secuestro y la muerte de Cristian Schaerer. Basó sus dichos en grabaciones realizadas a sus compañeros de prisión.

Hoy, con su cuerpo hallado en un descampado bonaerense y su pareja aún desaparecida, el fiscal Darío Provisionato busca reconstruir quién decidió saldar las cuentas pendientes con el hombre que vivió y murió en las sombras del hampa