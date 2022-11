En diálogo con LaNoticia1.com, el doble de Freddie Mercury relató: “Llegué el viernes, dormí en el aeropuerto porque no tenía dónde quedarme y conocí a unos argentinos que me alojaron. Ahora sí ya estoy en un hotel, en la isla artificial, que es 17 o 18 estrellas”.

¿Cómo fue la hazaña para cumplir su sueño?

A principios de noviembre, Enio Emanuel Llover se despojó de sus pertenencias para viajar a Madrid donde trabajó como pintor y consiguió los euros para alojarse en Qatar.

Claro que no todo fue tan sencillo: durmió en un aeropuerto y la moneda europea la usa para comer (arroz con pollo y una latita de gaseosa porque es más económico).

Ahora allí es todo distinto: lo invitan a comer y todos quieren estar al lado del Freddie sampedrino. “Vas conociendo gente, les cuento mi historia, no lo pueden creer y te quieren ayudar”, acotó.

Tal es la ayuda que le ofrecen que hasta lo invitaron a trabajar a Nueva Zelanda, Florida y Australia. “Cuando uno tiene un oficio, siempre va a tener laburo”, afirmó el hombre que llegó a los medios nacionales por su icónico look que recuerda al cantante de éxitos como Somebody to Love.

De la mano de otros fanáticos que comparten su pasión por el fútbol, Enio logró ingresar al estadio para ver el partido Argentina contra Arabia Saudita, y espera conseguir entradas para “algún otro partido”.

Haciéndole honor a su ídolo, nadie lo parará: mientras disfruta de su estadía en Qatar evalúa las posibilidades de tramitar la doble ciudadanía europea para explotar su faceta de trotamundo.