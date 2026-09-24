La pobreza en el país experimentó un aumento de 4,1 puntos porcentuales en el primer semestre de 2026, según el reciente informe del INDEC, con respecto al segundo semestre del año anterior.

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió el reporte que detalla que el índice total de pobreza alcanzó el 32,3% de las personas para el período analizado. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 24,4%.

El informe difundido este jueves por el Indec registró 9,7 millones de personas pobres dentro de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un universo de poco más de 30,1 millones de habitantes.

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En este conjunto, hay 5,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 7,5% de las personas (fue del 6,3% de las personas en el segundo semestre de 2025).

“Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la línea de pobreza hay 2.498.000 hogares que incluyen a 9.729.000 personas; y, dentro de ese conjunto, hay 575.000 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa 2.249.000 personas indigentes”, especifica el reporte.

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Con respecto al segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un aumento en los hogares y en las personas de 3,4 y 4,1 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. La indigencia tuvo un aumento de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,2 p.p. en las personas.

Aglomerados en Provincia

La pobreza en Partidos del GBA es de 36,9% y afecta a 4.888 millones de personas. La indigencia es del 9,9% y afecta a 1.314 millones de personas

La pobreza en Mar del Plata es de 20,4% y afecta a 137 mil personas. La indigencia es del 5% y afecta a 33 mil personas.

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La pobreza en Gran La Plata es de 37,8% y afecta a 359 mil personas. La indigencia es del 9,2% y afecta a 87 mil personas.

La pobreza en Bahía Blanca-Cerri es de 26,6% y afecta a 86 mil personas. La indigencia es del 6,2% y afecta a 20 mil personas.

La pobreza en San Nicolás-Villa Constitución es de 35,5% y afecta a 72 mil personas. La indigencia es del 10,3% y afecta a 21 mil personas.