El legendario cantante Indio Solari lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei. En una reciente entrevista a Pedro Rosemblat en Gelatina, el artista no solo arremetió contra la figura presidencial, sino que también cuestionó el apoyo juvenil hacia el mandatario, haciendo una polémica alusión: "No todos van detrás del enano de la motosierra", refiriéndose al presidente libertario.

"No podemos hacer nada del pasado, momentáneamente, y del futuro no tenemos la lógica, entonces nos obliga a resolver el presente que bastante jodido está".

Durante la entrevista, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota expresó su preocupación por la situación política y social actual. "Lo que veo es que también hay muchos chicos de colegio industrial que no creen en eso, eh. No es que todos fueron como con el Flautista de Hamelín y vamos detrás del enano de la motosierra", afirmó el cantante durante el reportaje.

El Indio apuntó además a quienes apoyan a Milei, comparándolos con los seguidores de programas de entretenimiento extremo. "Lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es toda una pelotudez", sostuvo, en un tono irónico y crítico. También se refirió a la agresividad en redes sociales de ciertos sectores que apoyan al mandatario, tildándolos de “los peores trolls”.

"Yo pienso que las fuerzas populares deberían ya estar en otra presencia porque nos están cagando en la cara. Y la gente no se da cuenta que no puede oler al diablo ni si caga en su nariz".

Más allá de las alusiones directas al presidente, Solari profundizó en su diagnóstico sobre la situación del país, describiendo un panorama sombrío bajo el gobierno de Milei. "Creo que las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando en la cara", sentenció, mostrando su malestar por el estado actual del país y la falta de reacción de ciertos sectores políticos.

"No todos fueron como el flautista de Hamelin y fueron detrás del enano de la motosierra. Muchos no creen en eso".

Por último, en un tono casi apocalíptico, el músico añadió: "La gente no se da cuenta si el diablo caga en su nariz", y mencionó su coincidencia con el Papa Francisco en las críticas al rumbo actual del país. "El Papa y yo estamos en la misma", concluyó, dejando en claro su postura crítica hacia el gobierno libertario y el desencanto por la falta de respuestas ante la crisis.