La crisis en el transporte público por el aumento del gasoil y la demora en los subsidios afecta a más de 100 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires y a varias del Gran La Plata. Las unidades circulan con recortes de hasta un 50% de sus frecuencias, generando largas filas, demoras de hasta 50 minutos y viajes peligrosos, con pasajeros viajando incluso en escaleras o colgados de las puertas.

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🚍 Hay menos colectivos en la calle por el aumento de nafta



🗣️ "Hace 45 minutos que espero el colectivo", comentó un pasajero



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Usuarios, trabajadores y estudiantes sufren directamente esta situación. En La Plata, por ejemplo, los chicos de escuelas alejadas como la Primaria de Ignacio Correas dependen de micros que llegan 40 minutos antes del ingreso habitual. A la salida, deben esperar a la intemperie tras 8 horas de clases, exponiéndolos a riesgos y a largos retrasos.

Las empresas advierten que la situación es “inviable” y que si los subsidios no se acreditan, podrían profundizarse los recortes o incluso concretarse paros. La UTA reclamó “respeto” y advirtió que la falta de pago genera la “automática abstención de tareas”.

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"Así viajamos todos los días, como vacas" 🗣️



❗El descargo de una trabajadora en medio de la reducción de la frecuencia de los colectivos por la falta de pagos: "Sigan votando gobiernos así, como este tipo, que lo único que hace es hambrear a los trabajadores" 💬 pic.twitter.com/fYuWFlG8Te — El Destape (@eldestapeweb) April 8, 2026

Desde las cámaras empresarias del transporte, que representan a Dota, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA, explicaron que el aumento del combustible y la demora en los subsidios ponen en riesgo la continuidad del servicio. La Secretaría de Transporte aseguró que monitorea la situación y que habrá controles y posibles sanciones para las empresas que no cumplan con los servicios.

Líneas de colectivos afectadas en el AMBA y La Plata:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

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