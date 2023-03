El jefe comunal de Campana, Sebastián Abella, se refirió a la lista de candidatos del PRO para estas elecciones 2023. Dentro de los aspirantes “se la jugó” por el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta aunque avaló la idea de competir en las PASO.

“En política no se puede ser tibio ni especular. Lo que está en juego es el futuro del país; y no un concejal más o menos. La mejor estrategia es competir en todas las categorías para ampliar. Yo me la juego Larreta”, expresó Abella.

Estas declaraciones surgen tras la reunión del PRO bonaerense en Vicente López, donde los jefes comunales intentaron acordar una estrategia electoral aunque no terminaron de acordar.

La opción que barajó es que vaya un solo candidato a intendente y varios para gobernador y presidente.