La interna del PJ bonaerense volvió a escalar y esta vez tuvo como escenario el límite entre Ezeiza y La Matanza. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, mandó al frente a su par de La Matanza, Fernando Espinoza, al publicar un video donde muestra un basural a cielo abierto en la zona divisoria entre ambos municipios.

“Así estaba el límite con La Matanza”, escribió Granados en sus redes al compartir imágenes de un operativo de limpieza sobre la calle Blas Parera. En el video se observa la acumulación de residuos y el despliegue de maquinaria municipal para retirarlos.

“Lo hacemos de forma constante y siempre los residuos vuelven a colapsar el lugar. No hay recurso ni servicio que soporte tanto”, sostuvo el jefe comunal de Ezeiza. Además, adelantó que avanzarán con la instalación de cámaras y la construcción de un destacamento policial “para ponerle un freno a los que vienen a nuestro distrito a tirar basura”.

El gesto fue leído como un mensaje político directo. Granados responde a La Cámpora, mientras que Espinoza es uno de los intendentes alineados con el kicillofismo. Ambos espacios mantienen una fuerte interna dentro del peronismo bonaerense, que en las últimas semanas sumó varios capítulos de tensión.

En los comentarios de la publicación, vecinos respaldaron la postura del intendente de Ezeiza y reclamaron controles más estrictos. Desde La Matanza no hubo hasta el momento una respuesta pública.

El cruce expone no solo un problema de gestión ambiental en el conurbano, sino también el clima cada vez más áspero que atraviesa al peronismo en la provincia de Buenos Aires.