Para ellos, la normalidad es estar presos. Entrar y salir. Acumular causas y tener problemas en la justicia. Ser trapito no es reinserción. Esto no es un trabajo.



En Mar del Plata hay gente que labura, que paga impuestos, que cría a sus hijos con valores. Por ellos, no voy a… pic.twitter.com/OxjNlEqn4A