El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, fue hasta la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata para reclamar la prohibición del uso de celulares en las cárceles bonaerenses, tras la difusión de un video que muestra los privilegios de uno de los líderes de la denominada “Banda del Millón”.

“Hay que sacar ya los celulares de las cárceles y terminar con la puerta giratoria. De nada sirve que los municipios inviertan en seguridad si, luego, desde las cárceles siguen dirigiendo sus bandas criminales. Prohibamos los celulares dentro de las cárceles”, sostuvo el jefe comunal en la puerta del penal platense.

Prohibamos los celulares dentro de las cárceles. pic.twitter.com/gfrlySVt5m — Ramón Lanús (@RamonLanus) February 12, 2026

La polémica se desató luego de que se viralizara un video grabado dentro de la celda de Hugo Isaías Castillo San Martín, detenido en la Unidad 9, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En las imágenes se observan un televisor, parlantes, luces LED y marihuana.

Así vive Hugo San Martín, líder de "la banda del millón": en la celda de la Unidad 9 de La Plata tiene Playstation, TV 42 pulgas, luces onda boliche y fumando marihuana. pic.twitter.com/Yn0j9Gjk0Q — Gonzalo (@gonziver) February 12, 2026

Según la investigación judicial, la organización criminal operaba desde prisión y reclutaba menores para cometer robos violentos contra adultos mayores en la zona norte del Conurbano bonaerense. El caso tomó mayor notoriedad tras el brutal asalto a la jubilada influencer Mónica Mancini, en Martínez, donde —de acuerdo a la pesquisa— el ataque fue coordinado por teléfono desde la cárcel.

🚨 ASÍ FUE EL BRUTAL ASALTO QUE LA BANDA DEL MILLÓN LE HIZO A UNA ABUELA, DIRIGIDOS DESDE CÁRCELES BONAERENSES

- Hay dos nuevos detenidos de la megabanda criminal que atacaba en zona norte.

- Investigación de la DDI San Isidro y el fiscal Ferrari

- El robo fue en enero. pic.twitter.com/CVIe7EJRAk — Vía Szeta (@mauroszeta) February 12, 2026

En paralelo, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó formalmente al Ministerio de Justicia bonaerense la prohibición absoluta de celulares para los integrantes de la banda y la instalación de inhibidores de señal en los pabellones donde están alojados.

🚨 ASALTARON A UNA MUJER Y AMENAZARON CON QUEMARLA: LOS ROBOS ERAN DIRIGIDOS DESDE DOS CÁRCELES BONAERENSES

- Allanamientos de la DDI San Isidro

- Los dos nuevos detenidos son de La Banda del Millón. pic.twitter.com/BIeILZFx9k — Vía Szeta (@mauroszeta) February 11, 2026

Lanús remarcó que el problema impacta en toda la Provincia. “Todo el esfuerzo en San Isidro —más cámaras, más agentes, más patrullas— se estrella contra una realidad escandalosa: capturamos delincuentes que siguen mandando desde la cárcel, con Play, TV de 42 pulgadas, luces de boliche y fumando. El sistema penitenciario bonaerense debe reformarse ya”, afirmó.

El intendente recordó además que el Gobierno nacional avanzó con el corte de señal en cárceles federales y pidió que la Provincia adopte una medida similar, en medio de un debate que vuelve a poner en discusión el control de las comunicaciones en los penales bonaerenses y su impacto en la seguridad en la provincia de Buenos Aires.