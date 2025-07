A una semana del cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, dejó una fuerte definición política que sacudió al radicalismo y a sus posibles socios: descartó alianzas con el PRO, con La Libertad Avanza y con el kirchnerismo.

“No dependemos de ellos para gobernar la Provincia en el 27”, aseguró el jefe comunal a través de su cuenta en X (ex Twitter). La frase fue leída como un corte tajante ante la danza de negociaciones que atraviesa a todos los espacios en este tramo clave del calendario electoral.

Se abre una ventana, una oportunidad para transformar la provincia. Debemos tener una renovación de dirigentes provinciales. Es de abajo hacia arriba. Del interior al conurbano. Es hora del territorio. Es momento de querer gobernar, no de sobrevivir. @UCRBuenosAires — Franco Flexas (@francoflexas) July 5, 2025

“Estoy seguro de que tenemos una gran oportunidad de ser competitivos en la mayoría de las secciones de la provincia si los que coincidimos nos unimos”, escribió Flexas. Y agregó: “Si el PRO se pinta de violeta, se diluye y quita alguna posibilidad”. La referencia a La Libertad Avanza fue clara y no tardaron en llegar respuestas en las redes.

Ante un comentario de un usuario que lo vinculó con el espacio libertario, el intendente no dudó en responder: “No. Los radicales ya decidimos que no vamos con LLA, ni con los K”, dejando en claro su rechazo a cualquier acercamiento con Javier Milei o el peronismo.

“Se abre una ventana, una oportunidad para transformar la provincia. Debemos tener una renovación de dirigentes provinciales. Es de abajo hacia arriba. Del interior al conurbano. Es hora del territorio. Es momento de querer gobernar, no de sobrevivir”, sentenció el jefe comunal en otro posteo publicado en las últimas horas.

Las declaraciones de Flexas se producen en medio de definiciones internas. Tal como anticipó LANOTICIA1.COM, el PRO se prepara para formalizar una alianza con La Libertad Avanza a través de su asamblea partidaria, dándole mandato a Cristian Ritondo para avanzar en esa línea. El acuerdo incluiría, entre otros puntos, garantizarle a los intendentes amarillos el control de las listas de concejales en 13 distritos que gobiernan.

Estoy seguro que tenemos una gran oportunidad de ser competitivos en la mayoría de las secciones de la provincia si los que coincidimos nos unimos. Si el Pro se pinta de violeta se diluye y quita alguna posibilidad, pero no dependemos de ellos para gobernar la provincia en el 27 — Franco Flexas (@francoflexas) July 1, 2025

Sin embargo, no todo es armonía: hay tensiones internas en varias comunas que responden a Jorge Macri, como Junín, Vicente López, 9 de Julio y Pergamino, donde los intendentes del PRO reclaman tener la “lapicera” frente al crecimiento de los libertarios en sus concejos deliberantes.

En este contexto, la postura de Flexas no solo refuerza la autonomía del radicalismo bonaerense, sino que pone en evidencia la fragmentación de Juntos por el Cambio en la provincia. A días del cierre de listas, el intendente de General Viamonte eligió marcar la cancha.