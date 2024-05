En un inesperado quiebre de su silencio, el ex presidente Alberto Fernández irrumpió en la escena política para abordar la coyuntura interna del peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Durante una extensa entrevista para el lanzamiento del medio Cenital +, junto al periodista Iván Schargrodsky, Fernández no solo tocó varios temas de relevancia nacional, sino que también delineó su visión sobre el futuro de la política peronista en el distrito más importante del país y sorprendió al mencionar a un intendente del interior bonaerense entre sus preferidos.

Una de las declaraciones que generó mayor repercusión fue su mención sobre el estado de situación del peronismo bonaerense y la necesidad de pensar en generaciones de recambio. Fernández destacó la figura del actual gobernador, Axel Kicillof, catalogándolo como "algo nuevo, pero no lo único" y elogiando su desempeño al frente de la provincia. No obstante, también lanzó una observación aguda al recordar los recursos nacionales recibidos durante su mandato, insinuando que no todos los líderes aprovecharon esos recursos de la misma manera.

En su análisis, Fernández también hizo referencia a otros dirigentes peronistas bonaerenses, como Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Victoria Tolosa Paz, a quienes reconoció por su capacidad y fortaleza política. Aunque admitió que les falta proyección nacional, manifestó que esta se puede adquirir fácilmente. Sin embargo, el expresidente de la Nación sorprendió al mencionar a un "tapado". Se trata de Francisco Echarren, intendente de Castelli, a quien describió como un "pibe joven" con un gran potencial y voluntad política.

Con estas afirmaciones, Fernández delineó lo que podría ser una suerte de interna dentro del peronismo bonaerense, aunque enfatizó la importancia de que esta se desarrolle en un marco de civilidad y respeto, sin caer en confrontaciones destructivas. "No le tengo miedo a la interna", afirmó, "es el mejor modo de legitimarnos", sostuvo, aunque recalcó la necesidad de establecer reglas claras para su desarrollo. Las declaraciones de Alberto Fernández llegan en medio del lanzamiento de "Patria y Futuro", el nuevo espacio político que impulsa la figura de Kicillof y los cortocircuitos con La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner.