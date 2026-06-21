El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio y el frío parece decidido a hacerse sentir en toda la provincia de Buenos Aires. Tras un fin de semana con temperaturas bajas, los pronósticos anticipan una semana marcada por heladas, mañanas muy frías y tardes frescas en gran parte del territorio bonaerense.

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La nueva estación arrancó con condiciones típicamente invernales. Aunque durante la madrugada de este domingo las temperaturas fueron algo más altas que las del sábado debido a la presencia de nubosidad, permitiendo una jornada agradable para disfrutar el Día del Padre, el descenso térmico volverá a profundizarse a partir del lunes.

Según los pronósticos meteorológicos, las heladas reaparecerán en numerosos distritos bonaerenses, especialmente en las zonas suburbanas y rurales del conurbano, así como en localidades del interior provincial donde las temperaturas podrían ubicarse cerca de los 0°C e incluso por debajo de ese umbral.

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Una semana dominada por el aire frío

El ingreso y la permanencia de una masa de aire frío sobre el centro del país mantendrán las temperaturas bajas durante buena parte de la semana. El viento del sector sur y sudoeste contribuirá a sostener las condiciones invernales y evitará una recuperación significativa de los registros térmicos.

Entre el martes y el viernes se esperan pocas variaciones. Las máximas oscilarán entre los 12°C y los 15°C, mientras que las mínimas se ubicarán en niveles muy bajos para esta época del año, con riesgo de heladas en distintas regiones bonaerenses.

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Las condiciones también favorecerán mañanas con escarcha en campos y zonas periurbanas, un fenómeno habitual durante los episodios de frío persistente.

¿Habrá ola de frío?

Si bien el ambiente será plenamente invernal durante varios días consecutivos, los especialistas no prevén por el momento una ola de frío generalizada.

Para que se declare formalmente este fenómeno deben cumplirse determinados criterios de temperatura mínima y máxima durante varios días seguidos. Aunque algunas localidades bonaerenses podrían acercarse a esos valores, los pronósticos actuales no muestran condiciones uniformes para extender esa clasificación a toda la región.

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Cuándo podría subir la temperatura

Las perspectivas de corto plazo indican que el frío continuará dominando la escena durante toda la semana. Las probabilidades de lluvia son bajas y apenas podrían registrarse chaparrones aislados en algunos sectores.

Recién hacia el próximo fin de semana algunos modelos meteorológicos comienzan a mostrar un cambio en la circulación del viento, que podría favorecer un leve repunte térmico. Sin embargo, de concretarse, sería una mejora moderada y transitoria.

Por ahora, el abrigo seguirá siendo indispensable para los bonaerenses que deberán atravesar los primeros días del invierno bajo condiciones típicas de la estación.