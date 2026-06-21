En el marco del Día del Padre, distintos dirigentes y funcionarios de la provincia de Buenos Aires utilizaron sus redes sociales para dejar mensajes de celebración, recuerdo y reflexión. Desde saludos formales hasta posteos cargados de contenido personal y emotivo, el arco político bonaerense se sumó a la jornada con publicaciones que combinaron lo institucional con lo familiar.

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Por el momento, el gobernador bonaerense no publicó ningún mensaje en sus redes oficiales, aunque se espera que pueda sumarse más tarde a la ola de salutaciones.

Mensajes institucionales y saludos generales

El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa fue uno de los primeros en expresarse con un saludo breve pero directo: “¡Feliz día del padre! Los saludo fraternalmente en su día”.

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¡Feliz día del padre! Los saludo fraternalmente en su día. pic.twitter.com/62GRxza85b — Walter Correa (@waltercorreaok) June 21, 2026

En la misma línea, el exintendente de Almirante Brown y actual diputado bonaerense que responde directamente al Gobernador, Mariano Cascallares publicó un mensaje más extenso en el que saludó a los padres del distrito, la provincia y el país, destacando tanto a quienes pueden compartir la jornada en familia como a quienes recuerdan a sus padres fallecidos.

¡FELIZ DÍA DEL PADRE!



🫂 En esta jornada tan especial le deseo un #FelizDiaDelPadre a todos los papás de Alte Brown, la Provincia y la Argentina.



Para los que lo tienen cerca, a disfrutarlo y brindarle mucho cariño. Para quienes no lo tenemos fisicamente, a recordarlo con… pic.twitter.com/HICQunnQrc — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) June 21, 2026

Desde José C. Paz, el exjefe comunal y ahora senador bonaerense, Mario Ishii también se sumó con un mensaje de tono afectivo y comunitario, deseando un buen día a “compañeros, amigos y cada papá del distrito”.

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Quiero desearles un muy feliz Día del Padre a todos los compañeros, amigos y a cada papá de #JoseCPaz. Que disfruten este día junto a sus seres queridos.



Que Dios los bendiga a todos y les brinde salud, paz y felicidad. pic.twitter.com/pXxt4C9f0j — Mario Ishii (@ishiiargentina) June 21, 2026

En tanto, el intendente de Florencio Varela Andrés Watson saludó especialmente a los padres varelenses y tuvo un párrafo dedicado a su propio padre, a quien definió como una figura de admiración y guía.

¡FELIZ DÍA DEL PADRE!



Feliz día del padre para todos los papás varelenses, y en especial para mi viejo, a quien tanto quiero y admiro.



Soy un padre orgulloso de mis hijos, quienes están siempre conmigo ante cada desafío.



Deseo que todos los padres pasen un gran domingo. pic.twitter.com/QGGafhSZX7 — Andrés Watson (@Andreswatsonok) June 21, 2026

Reflexiones personales y homenajes familiares

Algunos dirigentes optaron por un tono más íntimo y reflexivo. El diputado provincial Diego Garciarena compartió un mensaje centrado en la memoria de su padre y en la experiencia de la paternidad como construcción emocional y cotidiana.

Te tengo todos mis días.

En cada recuerdo. En las enseñanzas que siguen conmigo. Y también en el amor y la enorme alegría de ser padre de mis hijas y las del corazón.



Feliz Día ❤️ pic.twitter.com/txoAUPgOzs — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 21, 2026

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi publicó un texto más extenso en el que repasó su historia familiar, la influencia de su padre en su militancia política y el aprendizaje cotidiano junto a sus hijos.

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Mi viejo me dejó un legado de militancia y compromiso con el modelo nacional y popular, y con las reivindicaciones históricas del movimiento obrero argentino.



De él aprendí que la política es una herramienta de transformación si nos involucramos. Que para luchar por un país… pic.twitter.com/2ZHzH7fN2c — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 21, 2026

En la misma línea, la jefa de Gabinete de Avellaneda Magdalena Sierra dedicó un mensaje especialmente dirigido a Ferraresi, destacando el acompañamiento en la crianza y la construcción del hogar familiar.

¡Feliz día del padre, @jorgeferraresi! ❤️



Gracias por acompañar con tanto amor y dedicación cada etapa de nuestros hijos.



Compartir este camino con vos y construir juntos el hogar que soñamos es uno de los mayores regalos de mi vida.



Les deseo también un muy feliz día a todos… pic.twitter.com/1zbAiFwjRp — Magdalena Sierra (@magdysierra) June 21, 2026

El intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray eligió un saludo breve pero emotivo, con un recuerdo especial para quienes ya no están físicamente pero siguen presentes en la memoria familiar.

En este Día del Padre, quiero enviar un saludo a todos los padres y recordar con especial cariño a quienes ya no están físicamente, pero permanecen para siempre en el corazón de sus seres queridos. ¡Feliz Día del Padre! pic.twitter.com/1JYHpiQqsx — Fernando Gray (@fernandogray) June 21, 2026

Desde Mar del Plata, el exdiputado bonaerense y actual concejal en su distrito Gustavo Pulti también dejó un mensaje de reconocimiento a los padres que acompañan, enseñan y trabajan por el crecimiento de sus hijos.

Feliz Día del Padre para todos los papás.



A quienes acompañan, cuidan, enseñan, trabajan y hacen todo lo posible para que sus hijos e hijas crezcan con amor, valores y esperanza.



Que sea un día de encuentro, de afecto y de gratitud en cada familia marplatense y batanense, en… pic.twitter.com/jteZo9pY3v — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) June 21, 2026

Finalmente, el gobierno municipal de San Martín se difundió un saludo institucional a los padres de la ciudad, destacando el rol de guía y ejemplo en la construcción comunitaria.

🫂¡Feliz Día del Padre!



Les deseamos a todos los papás de la ciudad que pasen un hermoso día en familia.



❤Gracias por guiar con el ejemplo y construir desde cada hogar el futuro de nuestra comunidad. pic.twitter.com/9QsjdhGdxC — San Martín (@sanmartingob) June 21, 2026

En este Día del Padre, saludamos a todos los papás de #Quilmes y a quienes acompañan, cuidan y crían con amor y compromiso.



También abrazamos a quienes viven este día desde el recuerdo, con la presencia de sus padres en la memoria y en cada historia familiar. pic.twitter.com/usZ49bmh2M — Quilmes Gobierno (@QuilmesMuni) June 21, 2026

Y lo propio hizo la comuna de Quilmes que saludó a todos los papás de la ciudad “y a quienes acompañan, cuidan y crían con amor y compromiso. También abrazamos a quienes viven este día desde el recuerdo, con la presencia de sus padres en la memoria y en cada historia familiar”.

