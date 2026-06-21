Día del Padre en la política bonaerense: mensajes, recuerdos y homenajes en redes sociales
Dirigentes e intendentes bonaerenses compartieron en redes sociales sus saludos por el Día del Padre con mensajes que combinaron emoción, recuerdos personales y gestos institucionales.
En el marco del Día del Padre, distintos dirigentes y funcionarios de la provincia de Buenos Aires utilizaron sus redes sociales para dejar mensajes de celebración, recuerdo y reflexión. Desde saludos formales hasta posteos cargados de contenido personal y emotivo, el arco político bonaerense se sumó a la jornada con publicaciones que combinaron lo institucional con lo familiar.
Por el momento, el gobernador bonaerense no publicó ningún mensaje en sus redes oficiales, aunque se espera que pueda sumarse más tarde a la ola de salutaciones.
Mensajes institucionales y saludos generales
El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa fue uno de los primeros en expresarse con un saludo breve pero directo: “¡Feliz día del padre! Los saludo fraternalmente en su día”.
En la misma línea, el exintendente de Almirante Brown y actual diputado bonaerense que responde directamente al Gobernador, Mariano Cascallares publicó un mensaje más extenso en el que saludó a los padres del distrito, la provincia y el país, destacando tanto a quienes pueden compartir la jornada en familia como a quienes recuerdan a sus padres fallecidos.
Desde José C. Paz, el exjefe comunal y ahora senador bonaerense, Mario Ishii también se sumó con un mensaje de tono afectivo y comunitario, deseando un buen día a “compañeros, amigos y cada papá del distrito”.
En tanto, el intendente de Florencio Varela Andrés Watson saludó especialmente a los padres varelenses y tuvo un párrafo dedicado a su propio padre, a quien definió como una figura de admiración y guía.
Reflexiones personales y homenajes familiares
Algunos dirigentes optaron por un tono más íntimo y reflexivo. El diputado provincial Diego Garciarena compartió un mensaje centrado en la memoria de su padre y en la experiencia de la paternidad como construcción emocional y cotidiana.
El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi publicó un texto más extenso en el que repasó su historia familiar, la influencia de su padre en su militancia política y el aprendizaje cotidiano junto a sus hijos.
En la misma línea, la jefa de Gabinete de Avellaneda Magdalena Sierra dedicó un mensaje especialmente dirigido a Ferraresi, destacando el acompañamiento en la crianza y la construcción del hogar familiar.
El intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray eligió un saludo breve pero emotivo, con un recuerdo especial para quienes ya no están físicamente pero siguen presentes en la memoria familiar.
Desde Mar del Plata, el exdiputado bonaerense y actual concejal en su distrito Gustavo Pulti también dejó un mensaje de reconocimiento a los padres que acompañan, enseñan y trabajan por el crecimiento de sus hijos.
Finalmente, el gobierno municipal de San Martín se difundió un saludo institucional a los padres de la ciudad, destacando el rol de guía y ejemplo en la construcción comunitaria.
Y lo propio hizo la comuna de Quilmes que saludó a todos los papás de la ciudad “y a quienes acompañan, cuidan y crían con amor y compromiso. También abrazamos a quienes viven este día desde el recuerdo, con la presencia de sus padres en la memoria y en cada historia familiar”.
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