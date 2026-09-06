El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizó un plenario seccional en Saladillo, que reunió a referentes, dirigentes y militantes de distintos municipios de la Séptima Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

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Durante la jornada se abordaron cuestiones político-partidarias y un análisis de la situación económica y social que atraviesan la provincia y el país. Además, el espacio ratificó su decisión de continuar fortaleciendo el trabajo territorial de cara al proyecto Axel Presidente 2027.

Según informó InfoSaladillo, uno de los principales protagonistas del encuentro fue el ex concejal justicialista Danilo Mengarelli, quien confirmó sus intenciones de participar en las elecciones para la intedenca del 2027.

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En diálogo con el medio local, Mengarelli sostuvo que el plenario representa el punto de partida de su candidatura y manifestó su disposición a ocupar un lugar en los próximos comicios.

Por su parte, Walter Abarca, vicepresidente de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), puso el foco en la convocatoria alcanzada por la actividad y destacó la presencia de representantes de distintos distritos de la Séptima Sección.

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Abarca también remarcó el respaldo político a la candidatura de Mengarelli, en una jornada que buscó consolidar el armado territorial del MDF en la región.

En tanto, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, destacó la importancia del encuentro y planteó la necesidad de construir un espacio amplio para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, Katopodis señaló que el objetivo es “ganarle a Milei” a través de un espacio abierto y plural, y ubicó al Movimiento Derecho al Futuro como uno de los sectores que trabajan en esa construcción.

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El funcionario también ratificó el liderazgo del gobernador bonaerense Axel Kicillof dentro del espacio de cara a las elecciones de 2027.

A la jornada también se sumó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien destacó el encuentro realizado en Saladillo y el trabajo conjunto entre los distintos municipios de la Séptima Sección.

“En Saladillo nos encontramos en un nuevo plenario del Movimiento Derecho al Futuro. Junto a compañeros de los municipios de la 7ma sección de la provincia continuamos construyendo la alternativa del campo nacional y popular para 2027”, expresó Bianco.

En su mensaje, el funcionario afirmó que el espacio continuará desarrollando una construcción territorial “desde abajo, municipio a municipio”, con el objetivo de escuchar y dialogar con distintos sectores.

“El futuro es del pueblo argentino, por más que Milei quiera negarlo”, sostuvo Bianco, quien agradeció además la participación de quienes asistieron al plenario.