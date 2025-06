Este martes, el Senado de la Provincia le dio media sanción al proyecto que busca la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses. La votación terminó 22 a 22 y fue la vicegobernadora, Verónica Magario, la encargada de desempatar en el recinto.

No todos en Unión por la Patria respaldaron la iniciativa oficial. La massista Sofía Vannelli rechazó el proyecto y disparó: “Seguimos defendiendo una política con límites, con reglas claras y de cara a la gente”.

“Otra vez desde el Frente Renovador le dijimos que no a las reelecciones indefinidas. Defendimos la ley impulsada por Rubén Eslaiman que puso fin a los mandatos eternos en la Provincia. Estoy convencida de que la alternancia en los cargos permite que aparezcan nuevas voces, evita que el poder se eternice en las bancas y renueva la política, fortaleciendo así la democracia”.

La Senadora recibió el respaldo del propio Diputado Eslaiman y de Malena Galmarini (ex titular de AySA y esposa de Sergio Massa), quien sentenció: “Atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por el ojo de la cerradura a ver si nieva del lado de afuera. La alternancia política es base de una democracia fuerte”

"Muchaches (SIC), el llano no te mata, te fortaleza. Acercarse a los problemas reales de la gente y crear nuevas soluciones transformando la realidad que nos acucia es nuestra obligación como servidores públicos. Si la política no se auto oxigena, te oxigena el pueblo sacándote a patadas en las elecciones. No a las reelecciones indefinidas", finalizó.

Se espera un duro escenario en Diputados, donde se intentará convertir en ley la iniciativa.