El Frente Renovador ratificó su rechazo a cualquier modificación que habilite las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores en la provincia de Buenos Aires, en medio de la discusión política sobre los límites a la continuidad de los cargos electivos.

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El posicionamiento fue expresado por Rubén Eslaiman, presidente del Frente Renovador bonaerense, quien reivindicó la Ley 14.836, sancionada en 2016 a partir de una iniciativa impulsada por ese espacio y que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

“Diez años después, mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma. No es una bandera que levantamos ahora: es una postura histórica que define a nuestro espacio y que sostenemos con coherencia”, afirmó.

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Ratificamos nuestra postura histórica contra las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. A diez años de la sanción de la Ley 14.836, afirmamos la importancia de sostener los límites a los mandatos, promover la renovación política y garantizar la alternancia como principio fundamental de la democracia. — Frente Renovador (@FrenteRenovador) November 4, 2026

Eslaiman sostuvo que los límites a la permanencia en los cargos forman parte de las reglas institucionales y cuestionó los intentos de modificar el régimen vigente para permitir nuevas postulaciones.

En ese sentido, planteó que la alternancia permite renovar la representación política y ampliar la participación de nuevos dirigentes. “Los mandatos eternos debilitan las instituciones. La alternancia fortalece la democracia, renueva la política y les devuelve a los bonaerenses el derecho a elegir”, expresó.

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El dirigente también vinculó la discusión con la incorporación de jóvenes a la actividad política y defendió la necesidad de sostener límites a la concentración de poder.

“Promovemos una política con reglas claras y límites sanos: sí a la transparencia, no a la concentración de poder”, concluyó.

Respuesta

La diputada nacional necochense Jimena López cuestionó a Mario Secco, jefe comunal de Ensenada, por su postura sobre las reelecciones de los intendentes bonaerenses y la crítica a Sergio Massa por defender el límite a los mandatos consecutivos.

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"Mamarracho es ejercer una intendencia 20 años y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario”, escribió López.

La legisladora también cuestionó el lugar que se les asigna a las nuevas generaciones: “Quieren la juventud para que los voten, pero no para que los gobiernen”.



Quiero creer que están juntando los votoS en veZ de pelearse con @SergioMassa, por una agenda que el @FrenteRenovador defiende hace añoS. Mamarracho es ejercer una intendencia 20 añoS y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario. Quieren la juventud para que los voten pero no para que los gobiernen. — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) November 3, 2026