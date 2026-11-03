El debate por las reelecciones de los intendentes bonaerenses sumó un nuevo capítulo de tensión dentro del peronismo. El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, apuntó directamente contra Sergio Massa por su postura sobre la ley que limita los mandatos y cuestionó que ahora se oponga a una modificación después de haberse beneficiado políticamente del respaldo de los intendentes.

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“¿Quién sos, Dios? ¿Ahora sos el dueño?”, lanzó Secco, en una crítica al referente del Frente Renovador. El dirigente, alineado con el Movimiento Derecho al Futuro que conduce Axel Kicillof, defendió el peso territorial de los jefes comunales y su legitimidad electoral.

“Fui como concejal y saqué la misma cantidad de votos que saqué para intendente”, señaló para graficar el respaldo que, según planteó, tienen los intendentes en sus distritos.

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“¡QUÉ HERMOSO MAMARRACHO!” Mario Secco, intendente de Ensenada, cruzó duramente a Sergio Massa por su postura sobre la reelección de los intendentes. “¿Sos Dios? Primero te beneficiaste con todos los intendentes, te llenamos la cancha y ahora venís a decir que no podemos ser reelectos”, disparó. Mirá la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 3, 2026

Luego apuntó contra Massa por su intervención en el debate: “Primero te beneficiaste con todos los intendentes, te llenamos la cancha y ahora venís a decir que no podemos ser reelectos”.

El reclamo por los 82 intendentes bonaerenses

Secco también cuestionó el origen de la ley que limita las reelecciones, sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el acompañamiento del Frente Renovador.

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“Hay 82 intendentes en la provincia de Buenos Aires que no pueden ser reelectos si no modifican la ley trucha que sacaron entre Massa y Vidal, que es anticonstitucional. La Constitución te habilita”, sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos (FM 89.9).

El intendente de Ensenada consideró que la discusión debe resolverse en el terreno político y no trasladarse a los tribunales. En ese sentido, afirmó que desde la Suprema Corte bonaerense les plantearon que no lleven a la Justicia una controversia de naturaleza política.

La discusión por los límites a los mandatos municipales se convirtió en uno de los temas de la agenda del peronismo provincial de cara a 2027, con un grupo de intendentes que impulsa cambios para poder competir nuevamente en sus distritos.