La discusión por los límites a los mandatos de los intendentes bonaerenses sumó un nuevo capítulo dentro del peronismo. Después de que Mario Secco calificara de “mamarracho” la postura de Sergio Massa contra la reelección indefinida, dirigentes del Frente Renovador salieron a responderle con dureza y apuntaron contra sus dos décadas al frente del municipio de Ensenada.

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Una de las primeras en recoger el guante fue la diputada nacional Jimena López, quien cuestionó al jefe comunal por sus declaraciones y defendió la posición histórica del espacio que conduce Massa.

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“Quiero creer que están juntando los votos en vez de pelearse con Sergio Massa, por una agenda que el Frente Renovador defiende hace años”, escribió en sus redes sociales.

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Pero la legisladora fue más allá y apuntó contra la continuidad de Secco en el poder: “Mamarracho es ejercer una intendencia 20 años y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario. Quieren la juventud para que los voten pero no para que los gobiernen”.

“¡QUÉ HERMOSO MAMARRACHO!” Mario Secco, intendente de Ensenada, cruzó duramente a Sergio Massa por su postura sobre la reelección de los intendentes. “¿Sos Dios? Primero te beneficiaste con todos los intendentes, te llenamos la cancha y ahora venís a decir que no podemos ser reelectos”, disparó. Mirá la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 3, 2026

En la misma línea se expresó la diputada bonaerense Sofía Vannelli, quien cuestionó a los dirigentes que buscan eliminar los límites a las reelecciones y defendió la postura de Massa.

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“Mamarracho quizás es buscar atornillarse en el poder en lugar de generar nuevos cuadros políticos”, sostuvo.

Además, remarcó que el rechazo a la reelección indefinida forma parte de una posición histórica del Frente Renovador. “La posición de Sergio Massa y el Frente Renovador contra la reelección indefinida es histórica y coherente”, señaló.

Quiero creer que están juntando los votoS en veZ de pelearse con @SergioMassa, por una agenda que el @FrenteRenovador defiende hace añoS. Mamarracho es ejercer una intendencia 20 añoS y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario. Quieren la juventud para que los voten pero no para que los gobiernen. — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) November 3, 2026

Y agregó: “¿No sería mejor enfocar las energías en ocuparse de los problemas reales de la gente y dejar de debatir privilegios que atrasan?”.

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La disputa por las reelecciones y la interna del peronismo

El enfrentamiento expone las diferencias que atraviesan al peronismo bonaerense de cara a 2027. De un lado, un grupo de intendentes impulsa modificar la legislación para volver a habilitar las reelecciones consecutivas. Del otro, el Frente Renovador sostiene su rechazo a esa posibilidad y reivindica la alternancia en los gobiernos municipales.

Mamarracho quizás es buscar atornillarse en el poder en lugar de generar nuevos cuadros políticos… La posición de @SergioMassa y el @FrenteRenovador contra la reelección indefinida es histórica y coherente. ¿No sería mejor enfocar las energías en ocuparse de los problemas reales de la gente y dejar de debatir privilegios que atrasan? — Sofi Vannelli (@SofiaVannelli) November 3, 2026

La discusión gira alrededor de la Ley 15.315, sancionada en 2021, que modificó el régimen de mandatos establecido originalmente en 2016 y mantiene el límite de dos períodos consecutivos para intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares.

Así, las declaraciones de Secco y las respuestas del massismo volvieron a poner en primer plano una discusión que excede la cuestión institucional y empieza a proyectarse sobre el armado político del peronismo para las próximas elecciones.