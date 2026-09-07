El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei por su postura frente a la cuestión Malvinas y calificó al mandatario como el “Milei fan de Thatcher”, al recordar sus anteriores declaraciones sobre la autodeterminación de los habitantes de las Islas.

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Durante la conferencia de prensa de este lunes, Bianco contrastó la posición que Milei había expresado anteriormente con sus últimos anuncios en materia de soberanía y consideró que el Presidente tuvo un cambio de postura frente a la cuestión Malvinas.

El funcionario sostuvo que Milei había defendido anteriormente el principio de autodeterminación de los isleños y cuestionó esa posición. “No hay autodeterminación de los pueblos cuando no hay pueblo”, afirmó Bianco, quien calificó a los habitantes actuales de las Islas como una población implantada por el Reino Unido.

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En ese sentido, consideró que las últimas medidas anunciadas por el Gobierno nacional representan un cambio respecto de la posición que el Presidente había sostenido hasta ahora, aunque cuestionó el momento en que fueron adoptadas.

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La crítica por el proyecto petrolero en Malvinas

Buena parte de la exposición de Bianco estuvo centrada en las actividades hidrocarburíferas que empresas vinculadas al Reino Unido y otros países desarrollan en la zona de las Islas Malvinas.

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El ministro destacó que el Gobierno nacional anunció que impedirá operar en el territorio continental argentino a empresas que formen parte, directa o indirectamente, de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización del Estado.

Sin embargo, sostuvo que ya existía un marco legal para avanzar contra esas actividades, en particular a partir de la Ley 26.659, y cuestionó que el Gobierno haya esperado más de 200 días para comenzar a aplicar esas herramientas.

También mencionó el proyecto anunciado por Milei para modificar la normativa, endurecer las sanciones y habilitar la posibilidad de realizar juicios en ausencia para determinados infractores.

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Sobre este punto, Bianco señaló que desde la Provincia están de acuerdo con el endurecimiento de las medidas, aunque insistió en que el Gobierno nacional podría haber actuado antes.

El funcionario también se refirió al anuncio sobre el financiamiento de la Base Naval Integrada, que calificó como una obra que ya había sido proyectada y comenzado durante la gestión anterior. Según recordó, los trabajos fueron posteriormente paralizados por la actual administración nacional.

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Los reclamos que hizo la Provincia

Para respaldar su cuestionamiento, Bianco repasó distintos pronunciamientos de la Provincia de Buenos Aires realizados durante los últimos meses.

Según detalló, la administración bonaerense se manifestó el 11 de diciembre de 2025, apenas un día después del anuncio de inversión del proyecto Sea Lion, y volvió a pronunciarse en enero, marzo y mayo frente a nuevos avances de empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en la zona de las Islas.

Bianco sostuvo que la Provincia venía reclamando al Gobierno nacional que utilizara las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles para elevar los costos de las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas.

En ese sentido, cuestionó que el Gobierno nacional no hubiera tomado medidas anteriormente pese a que, según sostuvo, los avances de los proyectos eran información pública.

“No sé por qué nos enteraba Milei de todo esto, nosotros nos enterábamos”, ironizó el ministro durante la conferencia.

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Las nuevas sanciones anunciadas por Cancillería

Bianco también se refirió al anuncio realizado por la Cancillería el viernes pasado, según el cual se iniciaría un procedimiento sancionatorio contra 45 personas físicas y jurídicas por actividades vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas.

El ministro consideró que la medida debería haberse tomado con anterioridad y mencionó además una publicación periodística que puso en duda la efectividad de sancionar a determinados fondos de inversión y personas vinculadas a los proyectos.

En ese sentido, planteó que el foco debería estar también sobre las empresas que prestan servicios petroleros a los proyectos desarrollados en la zona de las Islas y advirtió sobre posibles vínculos con compañías que actualmente operan en Vaca Muerta.

Bianco cerró su exposición señalando que la Provincia continuará siguiendo la situación y reclamando al Gobierno nacional que aplique las herramientas disponibles en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus recursos naturales.