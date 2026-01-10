El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó un emotivo homenaje al Dr. Juan José Mussi, en reconocimiento a su extensa trayectoria y a su compromiso permanente con la salud pública y la gestión sanitaria.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede del Ministerio y fue encabezada por el ministro Nicolás Kreplak, el diputado nacional y exministro de Salud Daniel Gollán, y el intendente de Berazategui, Carlos Balor. En ese marco, se anunció que la nueva Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense llevará el nombre de Juan José Mussi, como forma de mantener vivo su legado.

A través de sus redes sociales, Kreplak destacó la figura del dirigente fallecido:

“Un compañero muy querido, con una extensa trayectoria al servicio del pueblo. Dedicó su vida a ampliar el acceso a la salud y a fortalecer el sistema sanitario”.

El ministro recordó además que Mussi fue intendente de Berazategui durante 20 años, director del Hospital San Martín de La Plata y ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cargos desde los cuales impulsó políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema de salud.

“Su legado vivirá para siempre y asumimos el compromiso de darle continuidad con respeto y responsabilidad”, expresó Kreplak durante el homenaje.

Un dirigente histórico del peronismo bonaerense

Juan José Mussi falleció el 24 de noviembre de 2025, a los 84 años. Médico clínico de formación, fue una figura emblemática de la política del conurbano bonaerense y un referente del peronismo territorial.

A lo largo de su carrera pública ocupó múltiples cargos: fue ministro de Salud bonaerense, secretario de Ambiente de la Nación, diputado provincial y jefe comunal de Berazategui en seis mandatos, desde su primera asunción en 1987.

Durante sus gestiones municipales impulsó importantes obras de infraestructura, pavimentación y urbanización, consolidando el desarrollo del distrito y dejando una huella profunda en la zona sur del Gran Buenos Aires.