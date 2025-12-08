“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su Intendente (Federico Achával)” lanzó el Ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, este lunes por la mañana en sus redes sociales.

Ads

Y añadió: “Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”.

En el mismo posteo adjuntó un comunicado de la entidad donde solicita una audiencia “urgente” por los “graves perjuicios” que generará la aplicación de la Tasa de Protección Ambiental (2% sobre cada operación).

Ads

No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente.

Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria. pic.twitter.com/EbmxzVA9H7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 8, 2025

Caputo ya se había manifestado contra la Intendente de Pilar en este sentido, y llamado a “comprar en otro lado”. Al respecto dijo que Achával “estafa a sus vecinos con subas de impuestos”.

Ads