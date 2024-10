El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, volvió a cuestionar la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. "Las políticas de este Gobierno van en contra de los trabajadores”, aseguró el funcionario de Axel Kicillof.

En diálogo con Radio Provincia AM 1270, señaló que dentro de los 132 artículos que contiene la Ley Bases “no hay ninguno a favor del pueblo trabajador”. Y agregó: “Es una norma que tiene dos tendencias muy fuertes: una es ir en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y otra, que tiene que ver con el RIGI, que va en contra de la industria local y de generar una industria nacional bien fuerte”.

Por otro lado, Correa cuestionó que se anulen los procesos de multa porque, de ese modo, “a aquellos malos empresarios que no hicieron ningún tipo de aporte, incluso de las obras sociales, le dan una amnistía total. O sea que premian a quienes no cumplieron y desconocieron la legislación”.



El Ministro también habló del tema de los despidos. Dijo que “ponen a las indemnizaciones en una especie de timba financiera como la que vivimos en los ‘90 con las AFJP y, encima, la autoridad de aplicación no va a ser la secretaría de Trabajo de la Nación sino la Bolsa de Valores. Esto muestra claramente hacia dónde van”.



Por último, consignó que la creación de la figura de los “colaboradores”, viene a “legalizar la informalidad porque un trabajador va a colaborar en una empresa, pero no va a tener convenio colectivo, vacaciones ni aguinaldo”.