Luego de que se conociera la noticia de la internación de Alberto Samid en Punta del Este, Uruguay, y que el empresario publicase un descargo en sus redes sociales donde apuntó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y contra la Secretaría de Turismo de la Nación, comandada por Daniel Scioli, por no haber respondido —según afirmó— a su pedido de un avión sanitario para regresar al país, finalmente desde Provincia llegó una respuesta a su urgente pedido.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió este martes en su cuenta de la red social X.

Samid se encontraba internado en la terapia intensiva del Sanatorio Cantegril, en Punta del Este, tras haber ingresado por una infección urinaria que luego se complicó. Según había informado su entorno, el cuadro se agravó tras detectarle un virus en sangre y una fuerte baja en los valores de plaquetas y glóbulos blancos.

El empresario aseguró que contrajo “un virus uruguayo que no saben qué es” y reiteró que necesita regresar “rápido” a la Argentina para atenderse con sus médicos de confianza. “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, sostuvo.

Horas después, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se hizo eco del reclamo. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!“, escribió.

Ante las crítica de un usuarios que cuestionaban si Samid era un “ciudadano de primera” por el que el Gobierno intervenía de forma especial, el funcionario respondió: “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”.