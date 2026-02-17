El empresario de la carne Alberto Samid volvió a expresarse este martes desde su internación en Punta del Este y redobló las críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, por no haber respondido —según afirmó— a su pedido de un avión sanitario para regresar al país.

Desde su cuenta oficial en X, el empresario escribió: “Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS”. Y agregó: “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”.

Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

Samid se encuentra internado en la terapia intensiva del Hospital Cantegril, en Punta del Este, tras haber ingresado por una infección urinaria que luego se complicó. Según había informado su entorno, el cuadro se agravó tras detectarle un virus en sangre y una fuerte baja en los valores de plaquetas y glóbulos blancos.

En el nuevo mensaje, el empresario aseguró que contrajo “un virus uruguayo que no saben qué es” y reiteró que necesita regresar “rápido” a la Argentina para atenderse con sus médicos de confianza. “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, sostuvo.

Hasta el momento, no hubo una respuesta pública ni desde la Gobernación bonaerense ni desde el área nacional señalada por el propio Samid.

La situación suma tensión política a un caso que ya había generado repercusiones en la Provincia, donde el empresario mantiene exposición pública tras su intento electoral el año pasado y su reiterada identificación con el peronismo bonaerense.