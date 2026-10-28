El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió una leve descompensación este miércoles durante una visita a la provincia de Catamarca junto al presidente Javier Milei.

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El funcionario presentó un cuadro leve de mal de altura, conocido como "apunamiento", y recibió hidratación. Caputo se encuentra en "perfectas condiciones de salud" y está retomando sus actividades con normalidad, luego del episodio registrado durante la recorrida presidencial por una planta de producción de carbonato de litio.

La actividad de Caputo prosigue mañana jueves en la primera ronda de negocios del RIGI entre inversores y proveedores locales de todo el país. El evento reúne a 43 grandes grupos inversores y operadoras (proyectos de minería, energía, industria e infraestructura como Vicuña, Glencore, Río Tinto, Barrick, Newmont y Eramet).

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El encuentro se llevará a cabo de 8:30 a 18 en la Estación Fluvial de Rosario (Santa Fe), con la apertura a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El titular del Palacio de Hacienda había viajado a Catamarca junto al presidente y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Milei inauguró una nueva planta de litio en Catamarca

La comitiva asistió a la inauguración de la planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, lograda bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto al gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Allí, el jefe de Estado defendió la política del RIGI y cargó contra Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

"Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI. Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados 'Chachos' para pagarles a los estatales".