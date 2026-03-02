El Municipio de Quilmes decidió que “Spiderman” no desarrolle su performance en la vía publica tras quejas de comerciantes que se ubican en el en el Paseo Comercial Rivadavia.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue realizado por agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial tras recibir múltiples reclamos vinculados al uso de equipos de sonido con volumen elevado durante varias horas consecutivas. Según señalaron desde los locales del sector, la situación interfería con la atención al público y el normal desenvolvimiento de la actividad comercial.

Desde la comuna aclararon que no existe una prohibición general para las expresiones artísticas en la vía pública. Sin embargo, remarcaron que deben desarrollarse en condiciones que garanticen la convivencia. En este caso puntual, indicaron que el nivel de amplificación y la duración de la intervención motivaron que se le pidiera al artista, en buenos términos, que redujera el volumen y se retirara del lugar.

El planteo formal fue impulsado por la Cámara de Comerciantes del Paseo Rivadavia, que elevó una nota a la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Vial, encabezada por Lucas Schuld. En el escrito, los comerciantes manifestaron que si bien acompañan las propuestas culturales, el uso de parlantes a alto volumen generaba “serias dificultades” tanto para los negocios como para los vecinos del área.

Incluso mencionaron expresamente al artista conocido como “Spiderman”, al sostener que el nivel de sonido “impedía mantener una conversación normal” y afectaba la permanencia de clientes en la peatonal.

Además, advirtieron que en el actual contexto económico cualquier factor que complique la atención o desaliente el ingreso de potenciales compradores repercute negativamente en la actividad.

Frente a este escenario, solicitaron mayores controles sobre los niveles de sonido permitidos y la intervención municipal ante situaciones que incumplan la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo local señalaron que continuarán trabajando en el ordenamiento del espacio público, con el objetivo de compatibilizar las manifestaciones culturales con el desarrollo comercial y la convivencia ciudadana.