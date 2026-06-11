El diputado nacional de la UCR, Pablo Juliano, volvió a cargar contra el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y por las explicaciones que brindó sobre el crecimiento de su patrimonio.

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A través de un mensaje publicado en redes sociales bajo el título “El metaverso Adorni”, el legislador radical puso en duda la versión oficial respecto de los ahorros en criptomonedas declarados por el funcionario.

“¿Una billetera virtual con criptomonedas creada en 2013-2014 que apareció de repente?”, planteó Juliano al cuestionar la explicación de Adorni sobre el origen de los fondos.

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El diputado sostuvo que el funcionario aseguró haber acumulado junto a su esposa importantes ganancias en el sector privado y mediante inversiones en bitcoin. “Adorni dice que hizo plata con su esposa en el sector privado, que siempre ahorraron en negro, pero que fue un adelantado en su tiempo y compró bitcoin por 200 mil dólares y ganó 300 mil dólares”, señaló.

EL METAVERSO ADORNI



¿Una billetera virtual con criptomonedas creada en 2013-2014 que apareció de repente?



Tres cosas:



1. Adorni dice que hizo plata con su esposa en “el sector privado”, que siempre ahorraron en negro, pero que fue un adelantado en su tiempo y compró bitcoin… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 11, 2026

Sin embargo, Juliano remarcó una diferencia que considera clave entre las declaraciones juradas presentadas por el funcionario. “En su DDJJ dice que sus ahorros son 530 mil dólares, no 30 mil dólares como en las anteriores DDJJ. Vaya diferencia”, afirmó.

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Además, cuestionó el nivel de gastos realizados por Adorni desde que ingresó al Gobierno nacional. “Ha gastado desde que arribó al poder casi un millón de dólares entre cash, propiedades, obligaciones contraídas, gastos suntuarios, un nivel de vida que antes no tenía”, sostuvo.

En esa línea, el legislador se preguntó por qué el funcionario estaría utilizando ahora esos supuestos ahorros acumulados durante años. “¿Por qué quema todos los ahorros ahora, cuando es funcionario?”, planteó.

Juliano también recordó que Adorni había asegurado meses atrás que tenía toda su situación patrimonial debidamente declarada, pero posteriormente reconoció haber rectificado declaraciones juradas de años anteriores.

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“En marzo aseguró al país que tenía todo declarado. Hoy dice que rectificó DDJJ de por lo menos diez años. Más agua”, ironizó.

Otro de los puntos cuestionados por el dirigente radical fue la forma en que esos activos digitales habrían sido convertidos en dinero para afrontar distintas compras. “¿Cómo convirtió esos criptoactivos en dólares crocantes para pagar departamentos, casas y bienes suntuarios?”, preguntó.

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Asimismo, puso bajo la lupa la explicación brindada por el vocero sobre el hallazgo de las criptomonedas. “Adorni confesó recién que el ahorro en cripto estaba extraviado en un pendrive que tuvo que buscar durante tres meses. Si no lo encontraba durante tantos años, ¿cómo gastaba ese dinero?”, disparó.

Finalmente, Juliano deslizó sospechas sobre el posible origen de esos fondos y vinculó el tema con la polémica generada por la criptomoneda Libra.

“¿No será que estas criptomonedas, de existir realmente, no son tan añejas y provienen de la criptoestafa Libra? Si es así, el presidente Javier Milei tiene problemas más graves que tener un mentiroso serial de jefe de Gabinete”, lanzó.

Y concluyó con una dura crítica: “Relato endeble, lleno de agujeros lógicos, imposible de tragar para la Justicia y para los argentinos”.