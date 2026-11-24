El obispado de Merlo-Moreno emitió un comunicado en el que expresó que no respalda el accionar ni las declaraciones del presbítero Francisco Oliveira Fuster, conocido como “Padre Paco”, tras oficiar una bendición para dos hombres ante la casa donde cumple arresto domiciliario la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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En videos difundidos en las redes se ve al sacerdote presidiendo una celebración de estilo nupcial para Cristian Valderrama y Lucas García, apodados los “femboys peronistas”, que se desarrolló el último sábado (21 de noviembre) Ambos llevaban vestido blanco y velo, y la ceremonia se celebró ante lo que parecía una imitación de altar.

Los dos hombres están unidos civilmente desde 2022. En octubre, el sacerdote había sido detenido junto a ambos durante una protesta. Al concluir la ceremonia, se entonó la “Marcha peronista".

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[SOCIEDAD] En la puerta de la casa de Cristina Kirchner, Lucas y Cristian, "les femboys masajistas peronistas", celebraron su "amor" con una ceremonia llevada adelante por el padre "Paco" Olveira. https://t.co/vCpZK0HGPG — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 22, 2026

En el documento, la diócesis señaló que las expresiones del sacerdote no representan el sentir de la Iglesia, tanto universal como particular, y afirmó que su accionar se aparta de la disciplina eclesial, aunque no especificó a cuáles se refieren.

Asimismo, recordó lo establecido por el Catecismo de la Iglesia Católica (N.º 2285) respecto de la gravedad del escándalo, especialmente cuando involucra a personas con responsabilidad en la enseñanza y orientación de otros. En ese sentido, manifestó su profundo pesar por la situación y por el dolor que provocó en numerosos fieles.

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El comunicado también incluyó un pedido de oración por las personas afectadas, para que puedan sanar las heridas y fortalecer su fe, así como por el sacerdote involucrado. Por último, el obispado informó que las autoridades eclesiásticas competentes, tras tomar conocimiento de los hechos, procederán conforme a la normativa canónica vigente.

Antecedentes

Olveira nació en Málaga, España, y llegó a Argentina como seminarista hace más de treinta años. Pertenece al grupo de Curas en la Opción por los Pobres y es conocido por su activismo político.

En 2019 la Diócesis de Avellaneda-Lanús le aplicó medidas disciplinarias tras su apoyo público a la legalización del aborto.

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En 2023 sugirió que quienes hubieran votado a Javier Milei no acudieran al comedor de su fundación. Después aclaró que nadie sería rechazado por motivos políticos, cuando el obispado ya había recordado que sus servicios caritativos están abiertos a todos.