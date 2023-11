El Padre Francisco "Paco" Olveira es parte de la fundación Isla Maciel, ubicada en Avellaneda y de la Capilla Beato Enrique Angelelli emplazada partido bonaerense de Merlo. Contrariado por el resultado electoral, le dejo un mensaje a los votantes de Javier Milei

“Cómo ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad NO hay un derecho*, quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada”, arrancó Olveira.

“No con la mía, como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”, cerró el Padre Francisco.