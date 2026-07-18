A horas de disputar una nueva final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, nacido en Mar del Plata, brindó una conferencia de prensa en la que dejó definiciones sobre su presente, el equipo de Lionel Scaloni y la expectativa por el encuentro del domingo ante España.

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El guardameta aseguró que toda su atención está puesta en el objetivo de conseguir el título. "Primero hay que ganar, sólo me enfoco en eso", afirmó. También reconoció la emoción que le genera el camino recorrido con la Selección: "A veces lloro sólo de pensar en lo que hemos conseguido con este equipo. Soy un agradecido a la vida y a mi familia".

En relación con la lesión en la mano que arrastró durante el torneo, Martínez explicó que ya no representa un inconveniente. "Me decían que me tenía que operar, pero desde Octavos o Cuartos ya entrené normal y me siento muchísimo mejor", sostuvo.

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El arquero también destacó que su función va más allá de las atajadas y remarcó la importancia de transmitir seguridad a sus compañeros. "Los chicos son tan buenos jugando al fútbol que yo debo transmitirles seguridad y tranquilidad", señaló.

Durante la conferencia, el marplatense recordó su recorrido en las selecciones juveniles y el sueño que tuvo desde adolescente. "Siempre fui un fanático más de la Selección. Vengo entrenando en el Predio de AFA desde los 15 años y siempre tuve en mi cabeza ser el arquero de la Mayor", expresó.

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Además, resaltó la identificación del plantel con los hinchas. "Venimos de familias trabajadoras y tenemos mucha unión con el grupo. Quisiera que nos recuerden así, como cualquier argentino, trabajadores", manifestó.

Martínez también aseguró que disfruta este Mundial más que el anterior y destacó su evolución futbolística. "Mi toma de decisiones es mejor, estoy mejor con los pies. El domingo saldré sonriendo a la cancha", dijo.

Sobre la final, evitó enfocarse en el rival y remarcó la trascendencia del partido. "Sea quien sea el rival, jugar una Final del Mundo tiene otro sabor. No me quedan palabras para explicar lo orgulloso que estoy", afirmó.

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Finalmente, dejó una frase con fuerte impronta bonaerense al recordar sus orígenes en Mar del Plata: "Tengo confianza en el arco, soy el mismo Dibu que jugaba en el jardín en Mar del Plata", una referencia a la ciudad donde comenzó a construir el camino que hoy lo tiene nuevamente como una de las figuras de la Selección Argentina.