El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó este mediodía distintos convenios con intendentes bonaerenses para la realización de obras de infraestructura municipal en 44 distritos. El acto, en el que se anunciaron 60 obras por un total de 736 millones de pesos, se llevó a cabo por videoconferencia. Desde el Poder Ejecutivo se detalló que se trata de 31 obras de arquitectura, una hidráulica y 28 viales.

Durante su presentación, Kicillof se refirió a la situación por el Covid-19 y dijo: "Muchos se soprendieron porque pese a todos los pronósticos sombríos que había, la provincia de Buenos Aires no tuvo saturación de su sistema de salud. Esto no fue ni por un milagro, ni por una casualidad, ni por un éxito de este gobierno provincial. Fue por un trabajao mancomunado de Nación, Provincia y municipios".

Sin mencionarlo, el mandatario bonaerense también habló de los cortocircuitos con el Intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien se rebeló al sistema de fases impuesto por la Provincia y tras la decisión del Gobernador de exluir a esa ciudad del Fondo Turístico. Anoche, luego de un extenso encuentro virtual, hicieron las pases y establecieron pautas para el trabajo conjunto entre el Municipio y la administración provincial.

"Hubo que lamentar que hubo algunas dificultades en el interior. En la política hay que seguir trabajando coordinadamente. No es momento ni para vivos ni para pícaros. Hay que seguir trabajando mancomunadamente. Si alguien actúa tratando de sacar ventajas, no obligan a dar respuestas: Pero yo no la quiero dar. Pasó con algún municipio que quería hacer alguna cosa pero bueno, lo pasado pisado", expresó Kicillof.

El gobernador llamó a seguir "buscando coordinar esta Provincia tan grande, complicada y diversa: "Es todo un arte hacerlo en conjunto", consideró. "Le agradezco infinitamente a intendentes oficialistas y opositores, por todo lo que hemos podido hacer, que salió bien porque no le hemos dado incetidumbre a la sociedad con una discusión mediática que no tiene sentido", concluyó Kicillof, quien dio por finalizada la polémica.