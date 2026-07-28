El vocero presidencial Adrián Ravier quedó en el centro de las críticas luego de afirmar que “hasta un 40 por ciento” de los estudiantes universitarios son extranjeros, un dato que utilizó para defender el proyecto del Gobierno nacional que busca habilitar a las universidades públicas a cobrar aranceles a alumnos extranjeros.

Ads

La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando un periodista le consultó por la iniciativa oficial que plantea que los extranjeros puedan pagar por servicios públicos como educación y salud, y la comparó con el proyecto impulsado por el Ejecutivo para flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

“¿Cómo se explica que este Gobierno esté apurado en aprobar un proyecto de ley que habilita a los extranjeros a comprar tierras rurales en la Argentina sin restricciones, mientras impulsa que paguen por educación y salud pública?”, fue la consulta.

Ads

Al responder, Ravier defendió la apertura del país a las inversiones extranjeras y sostuvo que quienes quieran radicarse y producir en Argentina son bienvenidos.

“La ley de tierras que estamos proponiendo y se está debatiendo o se debatirá en el Congreso claramente explica que ningún gobierno puede comprar tierra argentina”, afirmó.

Ads

“Sí extranjeros pueden comprar tierras, pueden invertir, pueden producir, eventualmente pueden ser residentes argentinos, y hasta pedir la ciudadanía, algo que ha pasado en toda nuestra historia”, agregó.

Luego vinculó esa discusión con el financiamiento del sistema universitario y planteó que el Estado debe revisar el destino de los recursos públicos.

“Esto no quita que está pasando que un alto porcentaje de los de nuestros estudiantes en facultades de Medicina son extranjeros, hasta un 40 por ciento, prácticamente”, sostuvo el vocero.

Ads

La cifra generó cuestionamientos porque no coincide con los registros generales del sistema universitario argentino. Ante la consulta sobre el origen del dato, Ravier señaló que correspondía a la Universidad de Buenos Aires, aunque no presentó un informe específico durante la conferencia.

“Bueno, es el dato que tengo ahora, de la Universidad de Buenos Aires”, expresó.

Luego insistió con el porcentaje y afirmó: “Entiendo que es el 39 por ciento exacto el que define el porcentaje de alumnos extranjeros”.

Sin embargo, ante la posibilidad de que la información no fuera correcta, el propio funcionario reconoció que debía revisarse.

“Si es falso, lo revisamos”, respondió Ravier.

El argumento del Gobierno

A partir de esa cifra, el vocero presidencial sostuvo que Argentina estaría destinando fondos públicos a formar estudiantes extranjeros que luego podrían regresar a sus países de origen.

“Eso significa que estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países”, afirmó.

Y agregó: “Nosotros pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades”.

Ravier aclaró además que la propuesta oficial no obligaría a todas las universidades nacionales a cobrar aranceles, sino que les daría la posibilidad de decidirlo.

“Lo que se está haciendo es que las universidades nacionales, que son autónomas, puedan decidir si quieren cobrarles o no a los extranjeros”, explicó.

“No se trata tampoco de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía”, agregó.

Qué dicen los datos oficiales

La cifra mencionada por Ravier no coincide con las estadísticas disponibles del sistema universitario argentino.

Los informes oficiales de la Secretaría de Educación ubican la proporción de estudiantes extranjeros en universidades argentinas en alrededor del 4% al 5% del total de alumnos, muy lejos del 40% mencionado por el vocero presidencial.

La presencia de estudiantes extranjeros puede ser mayor en algunas carreras o facultades puntuales, especialmente en áreas como Medicina, pero esos porcentajes no representan al conjunto del sistema universitario.