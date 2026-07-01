La presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, confirmó que el paro provincial docente de hoy alcanzó una adhesión contundente del 95% en todo el territorio bonaerense y aseguró que “esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”.

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La dirigente sindical fue tajante respecto a la situación actual de los salarios. En esa línea consideró que “empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”.

Olivera explicó que la intención del gremio es llegar a un aumento que esté por encima del IPC, ya que “la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

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Además, Olivera reiteró el reclamo por la restitución del FONID, eliminado por el gobierno nacional, y exigió “una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial con la Provincia para recomponer los salarios docentes".

Sobre la violencia en las escuelas, la dirigente fue contundente: “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”. Y agregó que “en las últimas dos semanas registramos 6 o 7 casos de violencia graves en los distritos. Es un flagelo que requiere un abordaje multisectorial y urgente”.

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Olivera recordó que, si bien la Provincia firmó un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia, “no está dando resultados”, y remarcó la necesidad de implementar herramientas ya acordadas y aplicar la legislación vigente para que estos delitos sean penalizados.