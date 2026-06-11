El periodista platense Hugo Alconada Mon volvió a poner el foco sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y publicó un extenso hilo en redes sociales donde enumeró 14 supuestas inconsistencias y contradicciones en las explicaciones brindadas por el funcionario sobre el origen de parte de su patrimonio.

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"Adorni expuso 14 inconsistencias y contradicciones. Con un problema central: afirmó tener USD 300.000 en ganancias de Bitcoin de 2013-2018. Pero la única documentación que presentó fueron screenshots sin certificación pericial, sin cadena de custodia, sin verificación independiente", escribió Alconada Mon al iniciar el hilo.

Adorni expuso 14 inconsistencias y contradicciones. Con un problema central: afirmó tener USD 300.000 en ganancias de Bitcoin de 2013-2018. Pero la única "documentación" que presentó fueron screenshots sin certificación pericial, sin cadena de custodia, sin verificación… — Hugo Alconada Mon (@halconada) June 11, 2026

Entre los principales cuestionamientos, el periodista señaló que Adorni ofreció distintas versiones sobre cuándo comenzó a invertir en criptomonedas. Según detalló, en algunas ocasiones habló de una inversión realizada "hace 13 años", en otras la ubicó entre 2013 y 2014, mientras que la documentación exhibida mostraría operaciones de 2017 y 2018.

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Otro de los puntos centrales estuvo vinculado a la falta de pruebas sobre las ganancias declaradas. Alconada Mon planteó interrogantes sobre la billetera digital utilizada, la existencia de comprobantes que acrediten los rendimientos obtenidos y la trazabilidad de los fondos hasta su incorporación al patrimonio declarado.

EL PATRÓN: Cada vez que le preguntaron algo verificable, Adorni:

❌ No respondió directamente

❌ Redirigió hacia "tribunal mediático"

❌ Invocó "prácticas generalizadas"

❌ Culpó al "viejo periodismo"

✅ Omitió datos concretos — Hugo Alconada Mon (@halconada) June 11, 2026

Además, cuestionó que el funcionario no haya precisado en qué exchange compró y vendió los Bitcoin ni cómo financió las operaciones iniciales. Según remarcó, esos movimientos podrían verificarse mediante registros bancarios y plataformas de intercambio de criptomonedas.

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El periodista también puso bajo la lupa la explicación brindada sobre una propiedad denominada "Indio Cua", al advertir que primero habría sido presentada como un bien perteneciente en su totalidad a la esposa de Adorni y posteriormente como un activo compartido al 50%.

Otro aspecto mencionado fue un préstamo hipotecario que el funcionario describió como un acuerdo informal entre amigos. Para Alconada Mon, la existencia de una hipoteca formalizada, sin intereses y con condiciones poco habituales, abre nuevos interrogantes sobre la operación.

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En el hilo también cuestionó el nivel de gastos familiares informado por Adorni. Según señaló, el consumo en tarjetas de crédito sería superior a los ingresos declarados como funcionario, mientras que el origen de los recursos complementarios atribuidos a su esposa no fue detallado públicamente.

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Uno de los puntos más duros estuvo relacionado con las declaraciones del vocero sobre la falta de registración de las ganancias obtenidas con Bitcoin. Alconada Mon recordó que Adorni sostuvo que esa operatoria era una práctica habitual entre muchos argentinos y se preguntó cómo justifica esa conducta siendo funcionario público.

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El periodista también marcó la ausencia de datos verificables sobre las billeteras digitales utilizadas, la fecha de venta de los activos, los comprobantes bancarios de ingreso de fondos y el destino del dinero durante el período comprendido entre las supuestas ganancias obtenidas en 2018 y la posterior manifestación patrimonial de bienes en 2023.

Finalmente, Alconada Mon resumió sus críticas al afirmar que existe un patrón común en las respuestas del funcionario. Según sostuvo, cada vez que fue consultado sobre información verificable, evitó responder de manera directa, desvió la discusión hacia un supuesto "tribunal mediático", apeló a prácticas generalizadas y omitió brindar datos concretos que permitieran corroborar sus explicaciones.