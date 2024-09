El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, juntó a su tropa de La Cámpora en La Plata bajo el lema “Armar de nuevo”. El hijo de la ex presidenta le tiró dardos a la oposición pero también a la interna del peronismo que aún no se ordena.

"Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden. Somos soldados de Perón y la Patria no se vende. Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan. Y si querés otra canción, vení, te presto la mía", cantó La Cámpora en clara alusión a la frase de Axel Kicillof sobre la necesidad de que el peronismo escriba “nuevas canciones” más allá de la histórica marcha.

Lo cierto es que el peronismo viene discutiendo a la oposición y a los propios “puertas afuera”. Cristina Kirchner se presentó en Merlo el viernes 13 de septiembre y Axel Kicillof el 14 en un plenario en Mar Chiquita. Una semana después, La Cámpora también se expresó.

Dentro del gabinete de Kicillof hay camporistas. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, la secretaria de cultura, Florencia Saintout, entre otros, quienes estuvieron presentes en el acto en La Plata.

Armar de nuevo y armar con lo más poderoso que tenemos: la militancia, el laburo cotidiano, los lazos comunitarios de solidaridad y el amor profundo por esta patria.



Estuvimos con Fede y los compañeros en Atenas escuchando a Máximo. pic.twitter.com/NMt3Ss7DjL — Daniela Vilar (@danyvilar) September 21, 2024

Casualmente, o no tanto, el ministro de desarrollo social, Andrés Larroque, era uno de los conductores de La Cámpora pero dejó esa función y armó su propio partido llamado “La Patria es el Otro”.

En este contexto, el ministro de trabajo bonaerense, Walter Correa, se reunió con integrantes del Ateneo Néstor Kirchner y de La Patria es el Otro para organizar un nuevo plenario que encabezará Axel Kicillof:

Me reuní con compañeros del @ateneoNKmoreno y @patriaeselotrok en #Moreno para avanzar en la planificación de un plenario regional en la zona Oeste del conurbano bonaerense, en un marco de unidad, y en defensa del pueblo de la Provincia y de la gestión del gobernador @Kicillofok pic.twitter.com/hYwcIrtqto — Walter Correa (@waltercorreaok) September 20, 2024