El pilarense Colapinto terminó último en la sprint de Qatar y mostró su frustración con el Alpine: "El auto no va"
El piloto bonaerense largó desde boxes por cambios en la suspensión. “No vamos rápido y eso es lo más frustrante”, dijo. Oscar Piastri ganó la sprint y Norris sigue líder del Mundial.
El pilarense Franco Colapinto finalizó último en la Sprint Race del Gran Premio de Qatar, en una jornada en la que su Alpine volvió a mostrar un rendimiento muy por debajo del resto. La carrera corta quedó en manos del australiano Oscar Piastri, mientras que Lando Norris logró un tercer puesto que lo mantiene como líder del Mundial en un cierre de temporada cada vez más ajustado.
En la pelea por el campeonato, Norris conserva una ventaja de 22 puntos sobre Piastri, mientras que Max Verstappen, que fue cuarto, continúa a 25 unidades del británico. La victoria del piloto de McLaren reavivó la lucha por el título en las últimas dos citas del año.
Para Colapinto, sin embargo, la historia fue otra. El equipo Alpine rompió el parque cerrado para cambiar la suspensión, lo que obligó al bonaerense y a su compañero Pierre Gasly a largar desde boxes. Desde allí, la falta de ritmo del auto fue evidente. “El auto no va”, sintetizó Colapinto en ESPN. “No vamos rápido y eso es lo más frustrante. Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver el porqué y ver si lo podemos mejorar para la qualy”, añadió.
La escudería intentó una estrategia de doble parada para probar la goma blanda de cara a la clasificación, pero todo se complicó cuando Colapinto quedó atrapado detrás de Lance Stroll. “Salí justo atrás de Stroll, muy lento para abrir el gap con Pierre. No pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio”, explicó el pilarense.
Los números reflejan la dificultad del Alpine: fue uno de los dos autos que no pudo bajar el 1m26s durante la sprint. Incluso con la goma roja, su mejora fue insuficiente frente a un pelotón que ya no buscaba ritmo clasificatorio.
Mientras la parte alta del campeonato se define con diferencias mínimas, la realidad del equipo francés es preocupante. Para Colapinto, que desde las 15.00 buscará recomponerse en la clasificación, el balance del sábado está dejando más más dudas que certezas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión