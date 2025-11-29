El pilarense Franco Colapinto finalizó último en la Sprint Race del Gran Premio de Qatar, en una jornada en la que su Alpine volvió a mostrar un rendimiento muy por debajo del resto. La carrera corta quedó en manos del australiano Oscar Piastri, mientras que Lando Norris logró un tercer puesto que lo mantiene como líder del Mundial en un cierre de temporada cada vez más ajustado.

En la pelea por el campeonato, Norris conserva una ventaja de 22 puntos sobre Piastri, mientras que Max Verstappen, que fue cuarto, continúa a 25 unidades del británico. La victoria del piloto de McLaren reavivó la lucha por el título en las últimas dos citas del año.

"NO VAMOS RÁPIDO, ES LO MÁS FRUSTRANTE". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en la carrera Sprint.



📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TmWCXr8csR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

Para Colapinto, sin embargo, la historia fue otra. El equipo Alpine rompió el parque cerrado para cambiar la suspensión, lo que obligó al bonaerense y a su compañero Pierre Gasly a largar desde boxes. Desde allí, la falta de ritmo del auto fue evidente. “El auto no va”, sintetizó Colapinto en ESPN. “No vamos rápido y eso es lo más frustrante. Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver el porqué y ver si lo podemos mejorar para la qualy”, añadió.

La escudería intentó una estrategia de doble parada para probar la goma blanda de cara a la clasificación, pero todo se complicó cuando Colapinto quedó atrapado detrás de Lance Stroll. “Salí justo atrás de Stroll, muy lento para abrir el gap con Pierre. No pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio”, explicó el pilarense.

ALPINE YA PIENSA EN LA CARRERA DEL DOMINGO:



🇫🇷 Pierre Gasly y 🇦🇷 Franco Colapinto largaron desde el pit lane y finalizaron 18° y 20° en la Sprint del #QatarGP



📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/troIEblJaX — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

Los números reflejan la dificultad del Alpine: fue uno de los dos autos que no pudo bajar el 1m26s durante la sprint. Incluso con la goma roja, su mejora fue insuficiente frente a un pelotón que ya no buscaba ritmo clasificatorio.

Mientras la parte alta del campeonato se define con diferencias mínimas, la realidad del equipo francés es preocupante. Para Colapinto, que desde las 15.00 buscará recomponerse en la clasificación, el balance del sábado está dejando más más dudas que certezas.