Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, en una fecha que genera gran expectativa entre los fanáticos argentinos luego de su gran actuación en Miami.

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El piloto de la escudería Alpine viene de conseguir un histórico séptimo puesto en Estados Unidos y buscará seguir sumando puntos en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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La actividad comenzará este viernes y el plato fuerte será la carrera principal del domingo.

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Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre: 13:30

Clasificación sprint: 17:30

Sábado 23 de mayo

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Carrera sprint: 13:00

Clasificación: 17:00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

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Dónde ver en vivo a Colapinto en la Fórmula 1

Toda la actividad del Gran Premio de Canadá se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports y la plataforma Disney+.

Colapinto llega a esta quinta fecha del campeonato con siete puntos y ubicado en el undécimo puesto del campeonato de pilotos, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada.