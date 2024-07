El Gran Premio de Bélgica en el icónico circuito de Spa-Francorchamps fue un doloroso recordatorio de la impredecible naturaleza de la Fórmula 2 para el piloto argentino Franco Colapinto. En lo que se esperaba que fuera una jornada prometedora, el corredor bonaerense tuvo que abandonar la carrera tras apenas una vuelta, marcando otro capítulo desafortunado en su temporada.

Este domingo, en el marco de la décima fecha del campeonato, se disputó la Feature Race. La esperanza estaba en alto para el joven piloto de Pilar, que había tenido una destacada largada desde la sexta posición. Colapinto, que comenzó la carrera con neumáticos amarillos, fue el único entre los siete primeros en optar por esta estrategia. Su salida fue prometedora, superando a pilotos como Kimi Antonelli y Jak Crawford, y parecía encaminado a colocarse entre los primeros cuatro.

OTRA VEZ, PROBLEMAS EN EL AUTO: en la primera vuelta, Franco Colapinto se quedó en plena pista y tuvo que abandonar la carrera en el #BelgianGP.





Sin embargo, la ilusión se desmoronó en cuestión de segundos. En el primer giro, mientras se aproximaba a la cuarta posición, el auto de Colapinto se detuvo en plena recta, obligándolo a abandonar la carrera de manera abrupta. Este contratiempo se vio agravado por un incidente en el que se vieron involucrados los pilotos Bearman y Marti, lo que provocó la entrada del safety car para limpiar la pista.

La carrera continuó sin Colapinto y, finalmente, el francés Isack Hadjar se llevó la victoria. Gabriel Bortoleto y Jak Crawford completaron el podio, marcando el fin de una jornada llena de desilusión para el argentino.

"ESPERO QUE SE HAYA ROTO EL MOTOR, PORQUE EL MOTOR ES BASTANTE MALO...", Franco Colapinto, fiel a su estilo, expresó toda su sinceridad al analizar los problemas que tuvo con el auto y se lamentó por no sumar puntos nuevamente.





Con solo 21 años, Colapinto tuvo que enfrentarse a una racha de carreras desalentadoras. Tras este abandono, el piloto no pudo ocultar su frustración: "Otra carrera más sin sumar, la tercera consecutiva en la que no consigo puntos y en ninguna de las tres tuve algo que ver en lo que pasó. Me da un poco de bronca porque perdimos muchos puntos nuevamente", expresó con desánimo.

Colapinto, que se había preparado con optimismo para esta carrera, consideró que era una oportunidad ideal para terminar en el podio: "Hoy era una carrera para terminar entre los cuatro primeros". Con la mirada puesta en la próxima competencia, el piloto argentino buscará su revancha cuando el campeonato se reanude el 30 de agosto.