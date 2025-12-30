La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aprobó el reglamento que regirá las elecciones internas para la renovación de autoridades provinciales y de los 135 consejos locales, previstas para el próximo 15 de marzo.

El cronograma está en marcha con la exhibición de padrones a fines de enero, el 3 de febrero vencerá el plazo para observaciones y el 8 de febrero será la fecha límite para la presentación de listas.

En 2021, el PJ bonaerense proclamó una lista única para el Consejo Provincial, encabezada por Máximo Kirchner. En 2022 solo hubo competencia en 11 distritos.

Por otro lado, entre los puntos centrales del reglamento aprobado se establece que cualquier reclamo deberá canalizarse previamente ante la Junta Electoral partidaria antes de recurrir a la Justicia Federal.

Además, se fijaron requisitos diferenciados de avales para quienes aspiren a cargos provinciales y para los postulantes a presidir unidades básicas en los distritos.

“Las candidaturas que se presenten deberán ser avaladas por afiliados al partido. Cada afiliado no podrá avalar más de una lista”, establece el reglamento. Asimismo, los avales deberán ser suscriptos en planillas cuyo modelo aprobará la Junta Electoral e incluirá hasta un máximo de 15 firmantes cada una. “Cada planilla deberá estar certificada fehacientemente por los apoderados de las listas registrados ante la Junta Electoral y deberá acompañarse fotocopia simple del documento de identidad del avalista”, agrega.

En cuanto al número de avales establece que "para la candidatura a presidente del Consejo y los consejeros por rama (gremiales, juventud y mujer) deberán pertenecer por lo menos a 5 secciones diferentes y representar como mínimo el 50% de los distritos

que componen cada sección".

El texto aprobado también contempla la posibilidad de prescindir del voto de los afiliados en caso de que se presente una lista única. En ese escenario, la Junta otorgará un plazo de 48 horas para que cualquier afiliado pueda formular impugnaciones antes de la proclamación de las autoridades.